Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 19 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 19 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 19 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 19 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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