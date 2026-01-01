Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 19 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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