Підтвердили загибель воїна з Волині Романа Юрчука

Підтвердили загибель воїна з Волині Романа Юрчука
Підтвердили загибель молодого воїна з Горохівської громади Романа Юрчука.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

"Надзвичайно важка новина знову сколихнула нашу громаду.
Надійшло офіційне підтвердження про загибель нашого земляка, який тривалий час вважався зниклим безвісти ЮРЧУКА Романа, 2000 р.н., жителя села Озерці", - йдеться у дописі на сторінці громади.

У понеділок, 21 вересня, на 11:00 год. - зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.

Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Озерці.

Чин похорону відбудеться того ж дня, 21 вересня, у с.Озерці.
Як з'ясувалося, воїн загинув 15 вересня 2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове, Запорізької області. До останнього тривала надія, але, на жаль, дива не сталося.

Розпорядженням першого заступника міського голови 21-22 вересня у громаді оголошено днями жалоби за Загиблим.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Горохів, війна, втрата, Роман Юрчук, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Романа Юрчука
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинському краєзнавчому музеї виставили 20 робіт Марії Примаченко
Сьогодні, 19:02
Служив з 18 років: у Луцьку попрощалися із Героєм Романом Григор’євим
Сьогодні, 18:09
У Луцьку відбудеться осінній ярмарок «Скарби осені» у ТРЦ Port City
Сьогодні, 17:56
Медіа
відео
1/8