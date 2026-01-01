Підтвердили загибель воїна з Волині Романа Юрчука
Сьогодні, 20:35
Підтвердили загибель молодого воїна з Горохівської громади Романа Юрчука.
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
"Надзвичайно важка новина знову сколихнула нашу громаду.
Надійшло офіційне підтвердження про загибель нашого земляка, який тривалий час вважався зниклим безвісти ЮРЧУКА Романа, 2000 р.н., жителя села Озерці", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У понеділок, 21 вересня, на 11:00 год. - зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.
Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Озерці.
Чин похорону відбудеться того ж дня, 21 вересня, у с.Озерці.
Як з'ясувалося, воїн загинув 15 вересня 2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове, Запорізької області. До останнього тривала надія, але, на жаль, дива не сталося.
Розпорядженням першого заступника міського голови 21-22 вересня у громаді оголошено днями жалоби за Загиблим.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Горохівській міській раді.
"Надзвичайно важка новина знову сколихнула нашу громаду.
Надійшло офіційне підтвердження про загибель нашого земляка, який тривалий час вважався зниклим безвісти ЮРЧУКА Романа, 2000 р.н., жителя села Озерці", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У понеділок, 21 вересня, на 11:00 год. - зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.
Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Озерці.
Чин похорону відбудеться того ж дня, 21 вересня, у с.Озерці.
Як з'ясувалося, воїн загинув 15 вересня 2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове, Запорізької області. До останнього тривала надія, але, на жаль, дива не сталося.
Розпорядженням першого заступника міського голови 21-22 вересня у громаді оголошено днями жалоби за Загиблим.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Підтвердили загибель воїна з Волині Романа Юрчука
Сьогодні, 20:35