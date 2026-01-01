Підтвердили загибель воїна з Волині Романа Юрчука

Підтвердили загибель молодого воїна з Горохівської громадиПро це повідомили у Горохівській міській раді."Надзвичайно важка новина знову сколихнула нашу громаду.Надійшло офіційне підтвердження про загибель нашого земляка, який тривалий час вважався зниклим безвісти ЮРЧУКА Романа, 2000 р.н., жителя села Озерці", - йдеться у дописі на сторінці громади.У понеділок, 21 вересня, на 11:00 год. - зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.Після цього траурний кортеж пройде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки у село Озерці.Чин похорону відбудеться того ж дня, 21 вересня, у с.Озерці.Як з'ясувалося, воїн загинув 15 вересня 2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове, Запорізької області. До останнього тривала надія, але, на жаль, дива не сталося.Розпорядженням першого заступника міського голови 21-22 вересня у громаді оголошено днями жалоби за Загиблим.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.