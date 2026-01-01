Українцям радять мати запас пального





Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пише



За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС, однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами.



Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам.



На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі.



Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, і його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв.Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95", пише "Українська правда" За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС, однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами.Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам.На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі.Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, і його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку.Читайте також: "В Україні заправок у 7-8 разів більше, ніж потрібно". Як російські обстріли змінюють паливний бізнес

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