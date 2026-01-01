Майже два роки невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Козака

Волинь втратила ще одного захисника. Підтвердили загибель воїна, який майже два роки вважався зниклим безвісти.Про це повідомили в Олицькій громаді."З глибоким сумом сповіщаємо, що за результатами ДНК-експертизи офіційно підтверджено загибель нашого земляка, захисника України —.Старший солдат КОЗАК Володимир Анатолійович, житель с.Дерно, 14.03.1975 р.н. вважався зниклим безвісти з 04.10.2024року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. До останнього кожен із нас сподівався на диво, але експертиза встановила остаточний і болючий факт", - йдеться у дописі на сторінці громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.