Майже два роки невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Козака
Сьогодні, 01:15
Волинь втратила ще одного захисника. Підтвердили загибель воїна, який майже два роки вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили в Олицькій громаді.
"З глибоким сумом сповіщаємо, що за результатами ДНК-експертизи офіційно підтверджено загибель нашого земляка, захисника України — КОЗАКА Володимира Анатолійовича.Старший солдат КОЗАК Володимир Анатолійович, житель с.Дерно, 14.03.1975 р.н. вважався зниклим безвісти з 04.10.2024року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. До останнього кожен із нас сподівався на диво, але експертиза встановила остаточний і болючий факт", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили в Олицькій громаді.
"З глибоким сумом сповіщаємо, що за результатами ДНК-експертизи офіційно підтверджено загибель нашого земляка, захисника України — КОЗАКА Володимира Анатолійовича.Старший солдат КОЗАК Володимир Анатолійович, житель с.Дерно, 14.03.1975 р.н. вважався зниклим безвісти з 04.10.2024року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. До останнього кожен із нас сподівався на диво, але експертиза встановила остаточний і болючий факт", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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