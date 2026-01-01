У Луцьку залишили під вартою 19-річного водія, який на смерть збив підлітка на переході. ВІДЕО

Олександра Шокура на пішохідному переході по проспекту Соборності.



Батьки загиблого юнака подали цивільний позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, - повідмляє



На засідання прийшла мама загиблого хлопця Інна Шокур. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилася. Батько загиблого Євген доєднався до засідання в режимі відеоконференції. Обоє клопотали у суді щодо продовження обвинуваченому запобіжного заходу — тримання під вартою. На цьому ж наполягав їхній представник.



«Він (водій) бачив, що загорівся червоний сигнал світлофора, що на пішохідному переході вже були пішоходи. Він навіть не вчинив жодних заходів для зменшення швидкості чи зупинки, а продовжив рух», — сказав адвокат Анатолій Бакаєвич.



Обвинувачений 19-річний студент у травні 2026 року притягувався до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем без посвідчення водія. Зі слів прокурорки Інни Кирик, слідчі встановили, що на момент ДТП водій рухався зі швидкістю 110-120 кілометрів на годину.



Водій просив змінити йому запобіжний захід на домашній арешт. Його захисник наполягав, що смертельне ДТП було вчинене з необережності.



«Таких наслідків обвинувачений не хотів, — заявив у суді захисник Василь Любчич. — Я вважаю, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням засобів контролю максимально забезпечить виконання неналежних процесуальних обов'язків».



Впродовж підготовчого засідання суд розглянув два клопотання представника батьків загиблого хлопця: одне з них — залучення як відповідача страхової компанії, у якій обвинувачений застрахував автомобіль, та стягнення з обвинуваченого понад 5 мільйонів гривень моральної та понад 108 тисяч гривень матеріальної шкоди.



Упродовж засідання суд двічі видалявся у нарадчу кімнату. В результаті 19-річному водію продовжили тримання під вартою до 16 листопада 2026 року.



За запитом батьків загиблого підлітка Олександра Шокура до матеріалів справи додали клопотання про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди й залучення у якості відповідача страхової компанії.



Що відомо про смертельну ДТП на Соборності у Луцьку

31 липня о 22:45 на проспекті Соборності у Луцьку



Підліток, якому 4 серпня мало б виповнитися 15 років, загинув на місці ДТП.



Попередньо, водій був тверезий. Відомо, що йому 19 років, він житель села Камінь-Каширського району. 2 серпня водію оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому інкримінують ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



3 серпня у Луцьку попрощалися з загиблим в аварії 14-річний Олександром Шокуром. Цього ж дня Луцкий міськрайонний суд обрав водію запобіжний захід — 60 діб під вартою. Під час судового засідання він попросив вибачення у батьків загиблого підлітка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 вересня у Луцькому міськрайонному суді продовжили термін тримання під вартою без внесення застави 19-річному водію Audi A7, який ввечері 31 липня на смерть збив 14-річного підліткана пішохідному переході по проспекту Соборності.Батьки загиблого юнака подали цивільний позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, - повідмляє Суспільне На засідання прийшла мама загиблого хлопця Інна Шокур. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилася. Батько загиблого Євген доєднався до засідання в режимі відеоконференції. Обоє клопотали у суді щодо продовження обвинуваченому запобіжного заходу — тримання під вартою. На цьому ж наполягав їхній представник.«Він (водій) бачив, що загорівся червоний сигнал світлофора, що на пішохідному переході вже були пішоходи. Він навіть не вчинив жодних заходів для зменшення швидкості чи зупинки, а продовжив рух», — сказав адвокатОбвинувачений 19-річний студент у травні 2026 року притягувався до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем без посвідчення водія. Зі слів прокурорки, слідчі встановили, що на момент ДТП водій рухався зі швидкістю 110-120 кілометрів на годину.Водій просив змінити йому запобіжний захід на домашній арешт. Його захисник наполягав, що смертельне ДТП було вчинене з необережності.«Таких наслідків обвинувачений не хотів, — заявив у суді захисник Василь Любчич. — Я вважаю, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням засобів контролю максимально забезпечить виконання неналежних процесуальних обов'язків».Впродовж підготовчого засідання суд розглянув два клопотання представника батьків загиблого хлопця: одне з них — залучення як відповідача страхової компанії, у якій обвинувачений застрахував автомобіль, та стягнення з обвинуваченого понад 5 мільйонів гривень моральної та понад 108 тисяч гривень матеріальної шкоди.Упродовж засідання суд двічі видалявся у нарадчу кімнату. В результаті 19-річному водію продовжили тримання під вартою до 16 листопада 2026 року.За запитом батьків загиблого підлітка Олександра Шокура до матеріалів справи додали клопотання про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди й залучення у якості відповідача страхової компанії.Що відомо про смертельну ДТП на Соборності у Луцьку31 липня о 22:45 на проспекті Соборності у Луцьку 19-річний водій Audi A7 рухаючись на червоний сигнал світлофора, з перевищенням швидкості збив 14-річного пішохода . Усе це сталося на пішохідному переході.Підліток, якому 4 серпня мало б виповнитися 15 років, загинув на місці ДТП.Попередньо, водій був тверезий. Відомо, що йому 19 років, він житель села Камінь-Каширського району. 2 серпня водію оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому інкримінують ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.3 серпня у Луцьку попрощалися з загиблим в аварії 14-річний Олександром Шокуром. Цього ж дня Луцкий міськрайонний суд обрав водію запобіжний захід — 60 діб під вартою. Під час судового засідання він попросив вибачення у батьків загиблого підлітка.

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