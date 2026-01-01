Audi рухалась зі швидкістю понад 100 км/год: судитимуть водія, який на смерть збив 16-річного лучанина

Audi рухалась зі швидкістю понад 100 км/год: судитимуть водія, який на смерть збив 16-річного лучанина
Поліцейські скерували в суд обвинувальний акт щодо керманича, який скоїв смертельну аварію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо водія автомобіля Audi, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності у Луцьку. Унаслідок аварії загинув неповнолітній пішохід.

Аварія сталася ввечері, 31 липня. За даними слідства, водій автомобіля рухався населеним пунктом зі значним перевищенням дозволеної швидкості. Він допустив наїзд на неповнолітнього пішохода, який переходив проїзну частину через нерегульований пішохідний перехід на дозволений сигнал світлофора.

Від отриманих унаслідок зіткнення тілесних ушкоджень дитина загинула на місці пригоди.

Одним із ключових етапів розслідування стало встановлення обставин та механізму дорожньо-транспортної пригоди. Важливу роль у цьому відіграла комплексна робота слідчих та експертів-автотехніків Волинського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Саме завдяки проведеній експертній роботі вдалося об'єктивно відтворити обставини аварії та встановити один із принципово важливих для кримінального провадження фактів — швидкість руху автомобіля. За результатами досліджень встановлено, що перед ДТП Audi рухалась зі швидкістю понад 100 км/год.

Водія автомобіля було затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене кримінальне правопорушення водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.


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Теги: Волинь, ДТП, Луцьк, Соборності
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