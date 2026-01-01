На зупинках Луцька встановлюють таблички з переліком найближчих укриттів





Загалом виготовили близько 200 інформаційних таблиць, які розміщують на зупинках громадського транспорту міста, пише



Половину відповідних знаків уже встановили, говорить Юрій Кирилюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради.



Він додає, що таблички будуть лише на тих зупинках, поруч із якими є захисні споруди, придатні для укриття населення: від протирадіаційних до найпростіших.



На мапу з діючими сховищами можна



Якщо у вашому районі бракує покажчиків до укриттів або ви помітили місця, де їх варто встановити, повідомте про це групу оперативного реагування «15-80» Луцької міської ради:



15-80 — короткий номер для мешканців міста;



0 800 40 80 15 — безплатно з усіх мобільних операторів України;



+380 66 158 03 33 — дзвінки та повідомлення у Viber.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Список сховищ у радіусі ста метрів, а також QR-код, який веде на мапу з ними, вже встановили на проспектах Волі та Відродження, вулиці Ковельській.Загалом виготовили близько 200 інформаційних таблиць, які розміщують на зупинках громадського транспорту міста, пише misto.media Половину відповідних знаків уже встановили, говорить, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради.Він додає, що таблички будуть лише на тих зупинках, поруч із якими є захисні споруди, придатні для укриття населення: від протирадіаційних до найпростіших.На мапу з діючими сховищами можна перейти за QR-кодом , який є на кожній дошці.Якщо у вашому районі бракує покажчиків до укриттів або ви помітили місця, де їх варто встановити, повідомте про це групу оперативного реагування «15-80» Луцької міської ради:15-80 — короткий номер для мешканців міста;0 800 40 80 15 — безплатно з усіх мобільних операторів України;+380 66 158 03 33 — дзвінки та повідомлення у Viber.

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