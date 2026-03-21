Поліція досі розшукує лучанина, який зник майже півроку тому

Правоохоронці розшукують лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Луцький РУП ГУНП у Волинській області розшукує громадянина України, 29.08.1947 р.н., жителя м. Луцьк, вул. Новочерчицька, 3, який близько 13 год., 21.03.2026 року пішов з місця свого проживання та не повернувся, місцезнаходження останнього невідоме.За цим фактом внесено відомості до ЄРДР від 21.03.2026 року.худорлявої тілобудови, зріст 180 см, волосся сиве, очі світло карі. Був одягнутий у куртку світло-коричневого кольору, темні спортивні штани, розпароване взуття, червону шапку з чорними полосами. Останній, ймовірно, має психічні розлади, дезорієнтується в просторі та має проблеми із памяттю.Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: 0951748951, 00665944315, 0954836013 або 102.