Поліція досі розшукує лучанина, який зник майже півроку тому
Сьогодні, 11:29
Правоохоронці розшукують лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцький РУП ГУНП у Волинській області розшукує громадянина України Рогачова Володимира Петровича, 29.08.1947 р.н., жителя м. Луцьк, вул. Новочерчицька, 3, який близько 13 год., 21.03.2026 року пішов з місця свого проживання та не повернувся, місцезнаходження останнього невідоме.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР від 21.03.2026 року.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявої тілобудови, зріст 180 см, волосся сиве, очі світло карі. Був одягнутий у куртку світло-коричневого кольору, темні спортивні штани, розпароване взуття, червону шапку з чорними полосами. Останній, ймовірно, має психічні розлади, дезорієнтується в просторі та має проблеми із памяттю.
Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: 0951748951, 00665944315, 0954836013 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцький РУП ГУНП у Волинській області розшукує громадянина України Рогачова Володимира Петровича, 29.08.1947 р.н., жителя м. Луцьк, вул. Новочерчицька, 3, який близько 13 год., 21.03.2026 року пішов з місця свого проживання та не повернувся, місцезнаходження останнього невідоме.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР від 21.03.2026 року.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявої тілобудови, зріст 180 см, волосся сиве, очі світло карі. Був одягнутий у куртку світло-коричневого кольору, темні спортивні штани, розпароване взуття, червону шапку з чорними полосами. Останній, ймовірно, має психічні розлади, дезорієнтується в просторі та має проблеми із памяттю.
Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: 0951748951, 00665944315, 0954836013 або 102.
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