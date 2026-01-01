У лучанина виявили схрон зброї
Сьогодні, 12:00
Оперативники виявили схрон зброї в лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Реалізували матеріали кримінального провадження співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, спільно з 2 відділом 6 управління ДВКР СБ України, за силової підтримки РПОП «Світязь».
У гаражному приміщенні фігуранта 28 серпня провели санкціонований обшук. Виявили та вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.
Слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Реалізували матеріали кримінального провадження співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, спільно з 2 відділом 6 управління ДВКР СБ України, за силової підтримки РПОП «Світязь».
У гаражному приміщенні фігуранта 28 серпня провели санкціонований обшук. Виявили та вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.
Слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина оштрафували за розчищення болота для запуску риби
Сьогодні, 12:37
У лучанина виявили схрон зброї
Сьогодні, 12:00
Поліція досі розшукує лучанина, який зник майже півроку тому
Сьогодні, 11:29
Audi рухалась зі швидкістю понад 100 км/год: судитимуть водія, який на смерть збив 16-річного лучанина
Сьогодні, 10:22