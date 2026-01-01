У лучанина виявили схрон зброї

У лучанина виявили схрон зброї
Оперативники виявили схрон зброї в лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Реалізували матеріали кримінального провадження співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, спільно з 2 відділом 6 управління ДВКР СБ України, за силової підтримки РПОП «Світязь».

У гаражному приміщенні фігуранта 28 серпня провели санкціонований обшук. Виявили та вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.

Слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання.
У лучанина виявили схрон зброї
У лучанина виявили схрон зброї
У лучанина виявили схрон зброї
У лучанина виявили схрон зброї
У лучанина виявили схрон зброї
У лучанина виявили схрон зброї



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Теги: поліція, зброя, лучанин
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