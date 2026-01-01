У лучанина виявили схрон зброї





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Реалізували матеріали кримінального провадження співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, спільно з 2 відділом 6 управління ДВКР СБ України, за силової підтримки РПОП «Світязь».



У гаражному приміщенні фігуранта 28 серпня провели санкціонований обшук. Виявили та вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.



Слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники виявили схрон зброї в лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Реалізували матеріали кримінального провадження співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, спільно з 2 відділом 6 управління ДВКР СБ України, за силової підтримки РПОП «Світязь».У гаражному приміщенні фігуранта 28 серпня провели санкціонований обшук. Виявили та вилучили автомат Калашникова, магазини до АК, гранати з запалами, а також набої різних калібрів. Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.Слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання.

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