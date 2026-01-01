На Волині горіла деревʼяна церква

На Волині горіла деревʼяна церква
На Ковельщині вогнеборці врятували від знищення пожежею деревʼяну церкву.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в Свято- Варварівській церкві в селі Машів Вишнівської громади Ковельського району надійшло до служби порятунку вчора, 30 серпня, о 15:46.

На місце події прибули рятувальники ДСНС з Любомля та селища Старовойтове, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Штунь і Головне.

За допомогою водяних стволів вогнеборці ліквідували пожежу о 17:37.
Причину займання встановлюють фахівці.
На Волині горіла деревʼяна церква

Вогнем частково пошкоджено стіни, стелю, двоє дверей, майно та інше.
На Волині горіла деревʼяна церква
На Волині горіла деревʼяна церква

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Теги: Волинь, церква, пожежа
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