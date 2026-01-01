На Волині горіла деревʼяна церква





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу в Свято- Варварівській церкві в селі Машів Вишнівської громади Ковельського району надійшло до служби порятунку вчора, 30 серпня, о 15:46.



На місце події прибули рятувальники ДСНС з Любомля та селища Старовойтове, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Штунь і Головне.



За допомогою водяних стволів вогнеборці ліквідували пожежу о 17:37.

Причину займання встановлюють фахівці.



Вогнем частково пошкоджено стіни, стелю, двоє дверей, майно та інше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині вогнеборці врятували від знищення пожежею деревʼяну церкву.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в Свято- Варварівській церкві в селі Машів Вишнівської громади Ковельського району надійшло до служби порятунку вчора, 30 серпня, о 15:46.На місце події прибули рятувальники ДСНС з Любомля та селища Старовойтове, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Штунь і Головне.За допомогою водяних стволів вогнеборці ліквідували пожежу о 17:37.Причину займання встановлюють фахівці.Вогнем частково пошкоджено стіни, стелю, двоє дверей, майно та інше.

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