На Волині горіла деревʼяна церква
Сьогодні, 10:00
На Ковельщині вогнеборці врятували від знищення пожежею деревʼяну церкву.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в Свято- Варварівській церкві в селі Машів Вишнівської громади Ковельського району надійшло до служби порятунку вчора, 30 серпня, о 15:46.
На місце події прибули рятувальники ДСНС з Любомля та селища Старовойтове, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Штунь і Головне.
За допомогою водяних стволів вогнеборці ліквідували пожежу о 17:37.
Причину займання встановлюють фахівці.
Вогнем частково пошкоджено стіни, стелю, двоє дверей, майно та інше.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в Свято- Варварівській церкві в селі Машів Вишнівської громади Ковельського району надійшло до служби порятунку вчора, 30 серпня, о 15:46.
На місце події прибули рятувальники ДСНС з Любомля та селища Старовойтове, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Штунь і Головне.
За допомогою водяних стволів вогнеборці ліквідували пожежу о 17:37.
Причину займання встановлюють фахівці.
Вогнем частково пошкоджено стіни, стелю, двоє дверей, майно та інше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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