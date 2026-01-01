У Луцьку суд стягнув гроші з чоловіка, який запшикав балончиком працівника ТЦК
Сьогодні, 08:20
У Луцьку чоловік розпилив сльозогінний балончик в обличчя військовослужбовцю ТЦК, тому заплатить 34 тисячі гривень.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.
Інцидент стався увечері 13 травня 2026 року на вулиці Гнідавській. Працівники ТЦК проводили заходи оповіщення і мобілізації населення. Іван К. підійшов до службового автомобіля, відчинив двері та застосував балончик сльозогінної дії в обличчя потерпілому, який перебував на водійському місці. Останній отримав подразнення шкіри.
Правопорушення кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі). Між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення.
Суд призначив Івану К. штраф у розмірі 34 тисяч гривень.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.
Інцидент стався увечері 13 травня 2026 року на вулиці Гнідавській. Працівники ТЦК проводили заходи оповіщення і мобілізації населення. Іван К. підійшов до службового автомобіля, відчинив двері та застосував балончик сльозогінної дії в обличчя потерпілому, який перебував на водійському місці. Останній отримав подразнення шкіри.
Правопорушення кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі). Між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення.
Суд призначив Івану К. штраф у розмірі 34 тисяч гривень.
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