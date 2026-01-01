У Луцьку суд стягнув гроші з чоловіка, який запшикав балончиком працівника ТЦК





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався увечері 13 травня 2026 року на вулиці Гнідавській. Працівники ТЦК проводили заходи оповіщення і мобілізації населення. Іван К. підійшов до службового автомобіля, відчинив двері та застосував балончик сльозогінної дії в обличчя потерпілому, який перебував на водійському місці. Останній отримав подразнення шкіри.



Правопорушення кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі). Між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення.



Суд призначив Івану К. штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку чоловік розпилив сльозогінний балончик в обличчя військовослужбовцю ТЦК, тому заплатить 34 тисячі гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався увечері 13 травня 2026 року на вулиці Гнідавській. Працівники ТЦК проводили заходи оповіщення і мобілізації населення.підійшов до службового автомобіля, відчинив двері та застосував балончик сльозогінної дії в обличчя потерпілому, який перебував на водійському місці. Останній отримав подразнення шкіри.Правопорушення кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі). Між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення.Суд призначив Івану К. штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

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