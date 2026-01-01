Що зробити з полуницею восени, щоб наступного року дала потрійний урожай солодких та великих ягід





Почніть із прибирання старого листя



Спочатку грядку потрібно уважно оглянути та прибрати сухе, пожовкле й пошкоджене листя, а також ягоди, які залишилися після збору врожаю. Особливо ретельно потрібно видаляти частини рослин із ознаками хвороб.



У звичайної садової полуниці після завершення плодоношення допускається омолоджувальне скошування листя. Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити центральну частину куща — коронку, з якої відростатиме нове листя.



Якщо кущі здорові, не обов’язково зрізати всю листкову масу. Часто достатньо видалити старі та пошкоджені листки, залишивши здорові.



Приберіть зайві вуса



Вуса забирають у рослини воду та поживні речовини, тому на плодоносних кущах їх варто регулярно видаляти, якщо ви не плануєте розмножувати полуницю.



Для отримання нових саджанців можна залишити найсильніші розетки першого порядку. Їх укорінюють, а після формування хорошої кореневої системи використовують для оновлення грядки.



Це особливо важливо для старих насаджень, адже продуктивність полуниці з часом знижується. Молоді здорові рослини за належного догляду здатні давати значно кращий урожай.



Не допускайте пересихання ґрунту



Після плодоношення полуниця продовжує активно розвиватися, тому потребує достатньої кількості вологи. Її коренева система розташована відносно близько до поверхні ґрунту, через що тривале пересихання може негативно впливати на стан рослин.



У суху погоду грядку потрібно регулярно поливати, але без утворення застою води. Після поливу корисно замульчувати ґрунт — це допоможе довше зберігати вологу та зменшить кількість бур’янів.



Три домашні добрива для полуниці після плодоношення

Після збору ягід рослинам потрібне живлення для відновлення та підготовки до наступного сезону. Якщо ви віддаєте перевагу домашнім добривам, можна використати кілька простих варіантів.



Настій деревного попелу. Попіл містить калій, кальцій та інші мінеральні елементи. Для приготування підживлення приблизно склянку просіяного деревного попелу розмішують у 10 л води та залишають на добу, періодично перемішуючи. Потім настоєм поливають ґрунт навколо кущів. Важливо використовувати лише попіл від чистої деревини, без залишків пластику, фарби чи побутового сміття.



Настій зрілого компосту. Добре перепрілий компост можна використати для поступового органічного підживлення. Приблизно 1 л зрілого компосту заливають 10 л води та залишають на 1–2 доби. Після цього настій перемішують, проціджують і використовують для поливу. Свіжий гній для полуниці використовувати не варто — він може пошкодити коріння.



Настій біогумусу. Якісний біогумус також можна перетворити на рідке підживлення. Для цього приблизно склянку біогумусу настоюють у 10 л води близько доби, після чого розчин використовують для поливу. Таке підживлення забезпечує рослини органічними речовинами та частиною необхідних поживних елементів.



Домашні добрива краще вносити по вже зволоженому ґрунту. Не потрібно використовувати всі три варіанти одразу: достатньо одного підживлення, підібраного з урахуванням стану рослин і ґрунту. Надлишок поживних речовин не зробить майбутні ягоди більшими, а надмірне внесення азоту може стимулювати зайве нарощування зеленої маси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після завершення плодоношення полуницю не варто залишати без уваги. Саме в цей період звичайні сорти продовжують активно розвивати листя, кореневу систему та формувати плодові бруньки, від яких залежатиме врожай наступного року. Тому правильний догляд на початку осені — важлива умова для отримання здорових і продуктивних кущів, пише ТСН Спочатку грядку потрібно уважно оглянути та прибрати сухе, пожовкле й пошкоджене листя, а також ягоди, які залишилися після збору врожаю. Особливо ретельно потрібно видаляти частини рослин із ознаками хвороб.У звичайної садової полуниці після завершення плодоношення допускається омолоджувальне скошування листя. Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити центральну частину куща — коронку, з якої відростатиме нове листя.Якщо кущі здорові, не обов’язково зрізати всю листкову масу. Часто достатньо видалити старі та пошкоджені листки, залишивши здорові.Вуса забирають у рослини воду та поживні речовини, тому на плодоносних кущах їх варто регулярно видаляти, якщо ви не плануєте розмножувати полуницю.Для отримання нових саджанців можна залишити найсильніші розетки першого порядку. Їх укорінюють, а після формування хорошої кореневої системи використовують для оновлення грядки.Це особливо важливо для старих насаджень, адже продуктивність полуниці з часом знижується. Молоді здорові рослини за належного догляду здатні давати значно кращий урожай.Після плодоношення полуниця продовжує активно розвиватися, тому потребує достатньої кількості вологи. Її коренева система розташована відносно близько до поверхні ґрунту, через що тривале пересихання може негативно впливати на стан рослин.У суху погоду грядку потрібно регулярно поливати, але без утворення застою води. Після поливу корисно замульчувати ґрунт — це допоможе довше зберігати вологу та зменшить кількість бур’янів.Три домашні добрива для полуниці після плодоношенняПісля збору ягід рослинам потрібне живлення для відновлення та підготовки до наступного сезону. Якщо ви віддаєте перевагу домашнім добривам, можна використати кілька простих варіантів.Настій деревного попелу. Попіл містить калій, кальцій та інші мінеральні елементи. Для приготування підживлення приблизно склянку просіяного деревного попелу розмішують у 10 л води та залишають на добу, періодично перемішуючи. Потім настоєм поливають ґрунт навколо кущів. Важливо використовувати лише попіл від чистої деревини, без залишків пластику, фарби чи побутового сміття.Настій зрілого компосту. Добре перепрілий компост можна використати для поступового органічного підживлення. Приблизно 1 л зрілого компосту заливають 10 л води та залишають на 1–2 доби. Після цього настій перемішують, проціджують і використовують для поливу. Свіжий гній для полуниці використовувати не варто — він може пошкодити коріння.Настій біогумусу. Якісний біогумус також можна перетворити на рідке підживлення. Для цього приблизно склянку біогумусу настоюють у 10 л води близько доби, після чого розчин використовують для поливу. Таке підживлення забезпечує рослини органічними речовинами та частиною необхідних поживних елементів.Домашні добрива краще вносити по вже зволоженому ґрунту. Не потрібно використовувати всі три варіанти одразу: достатньо одного підживлення, підібраного з урахуванням стану рослин і ґрунту. Надлишок поживних речовин не зробить майбутні ягоди більшими, а надмірне внесення азоту може стимулювати зайве нарощування зеленої маси.

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