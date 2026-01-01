Чи очікувати магнітні бурі 31 серпня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 31 серпня: прогноз
У понеділок, 31 серпня 2026 року, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).

У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 31 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Кремлі назвали умову для саміту Зеленського, Трампа та Путіна
30 серпня, 23:19
48-річному волинянину, який поранив ножем двох військових ТЦК, призначили психіатричну експертизу
30 серпня, 22:12
В Україні поховали жертв Волинської трагедії, вбитих 83 роки тому
30 серпня, 21:15
Медіа
відео
1/8