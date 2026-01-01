Чи очікувати магнітні бурі 31 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 31 серпня 2026 року, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).
У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).
У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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