Чи очікувати магнітні бурі 31 серпня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).



У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 31 серпня 2026 року, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).У Meteoprog повідомляють, що в понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

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