У Кремлі назвали умову для саміту Зеленського, Трампа та Путіна

Володимиром Путіним можлива лише для фіксації підсумкових домовленостей. Сам процес їхнього досягнення буде складним і не зведеться до спрощеної угоди.



Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє



Умови проведення саміту



За словами представника Кремля, саміт за участі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.



Пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не слугувати майданчиком для первинних переговорів.



Складність переговорного процесу



У Кремлі також зазначили, що випрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.



За твердженням Пєскова, це питання не вдасться вирішити у форматі "примітивної угоди", оскільки йдеться про комплексі та глибокі суперечності.



Заяви Росії щодо війни та миру



Нагадаємо, в кремлівському керівництві продовжують висувати умови для припинення бойових дій та коментують регулярні удари по території України.



Зокрема, російський диктатор Володимир Путін заявив, що масовані атаки є "ефективними та своечасними" та нібито допомагають армії РФ виконувати завдання на фронті.



Водночас у Києві наголошують на цинічності позиції Москви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зустріч лідерів США та України з російським диктаторомможлива лише для фіксації підсумкових домовленостей. Сам процес їхнього досягнення буде складним і не зведеться до спрощеної угоди.Про це заявив прессекретар Кремля, повідомляє РБК-Україна За словами представника Кремля, саміт за участі Володимира Путіна, президента СШАта президента Українине має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.Пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не слугувати майданчиком для первинних переговорів.У Кремлі також зазначили, що випрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.За твердженням Пєскова, це питання не вдасться вирішити у форматі "примітивної угоди", оскільки йдеться про комплексі та глибокі суперечності.Нагадаємо, в кремлівському керівництві продовжують висувати умови для припинення бойових дій та коментують регулярні удари по території України.Зокрема, російський диктатор Володимир Путін заявив, що масовані атаки є "ефективними та своечасними" та нібито допомагають армії РФ виконувати завдання на фронті.Водночас у Києві наголошують на цинічності позиції Москви.

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