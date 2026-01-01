48-річному волинянину, який поранив ножем двох військових ТЦК, призначили психіатричну експертизу





Про це сказано в ухвалі суду, передає



17 серпня старший слідчий виніс постанову про призначення проведення вищезазначеної експертизи підозрюваного, яку скерували до обласної філії судових експертиз Інституту судової психіатрії та судової медицини МОЗ.



У зв'язку з цим слідчий звернувся з прохванням отримати медичну документацію підозрюваного, що необхідна під час розслідування кримінального провадження, зокрема для дослідження психічного стану нововолинчанина.



Суддя клопотання старшого слідчого Володимирського районного відділу поліції щодо про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із проведенням амбулаторної судової психіатричної експертизи підозрюваного задовольнив.



Що відомо про напад на військових ТЦК у Нововолинську



Слідство встановило, що під час під час проведення заходів оповіщення і перевірки документів 12 серпня у 15-у мікрорайоні Нововолинська місцевий житель почав конфліктувати з військовослужбовцями ТЦК та поводився агресивно.



В ухвалі суду сказано, що вимогу військовослужбовців пред'явити військово-облікові документи чоловік їх пред'явив, однак після цього почав показувати нецензурні жести. Потому нововолинчанин дістав із кишені штанів ніж, вдаривши тричі ножем у живіт сержанта ЗСУ й один раз у плече рядового ЗСУ. Сержанта того ж дня госпіталізували в медзаклад у тяжкому стані: він проходить лікування.



Обидва військові, інформували раніше в оперативному командуванні «Захід», мають бойовий досвід, і для проходження служби у ТЦК та СП їх перевели за станом здоров'я.



12 серпня чоловіка затримали і повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження службовій особі. Сам обвинувачений повідомив суду, що «хвилювався за своє життя, оскільки до нього було застосовано насильство, він захищався та іншим шляхом захистити себе або вирватися від осіб, які його утримували, він не міг». Підозрюваний має інвалідність ІІІ групи.



Його адвокат клопотав про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, однак підозрюваного взяли під варту без визначення розміру застави до 10 жовтня 2026 року. Апеляційну скаргу захисника 48-річного чоловіка щодо запобіжного заходу Волинський апеляційний суд залишив без задоволення.



Наразі в кримінальному провадженні тривають слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі обставини події. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинський міський суд призначив амбулаторну судову психіатричну експертизу для 48-річного жителя Нововолинська, який напав із ножем на двох військовослужбовців Володимирського районного ТЦК, коли вони проводили заходи оповіщення.Про це сказано в ухвалі суду, передає Суспільне 17 серпня старший слідчий виніс постанову про призначення проведення вищезазначеної експертизи підозрюваного, яку скерували до обласної філії судових експертиз Інституту судової психіатрії та судової медицини МОЗ.У зв'язку з цим слідчий звернувся з прохванням отримати медичну документацію підозрюваного, що необхідна під час розслідування кримінального провадження, зокрема для дослідження психічного стану нововолинчанина.Суддя клопотання старшого слідчого Володимирського районного відділу поліції щодо про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із проведенням амбулаторної судової психіатричної експертизи підозрюваного задовольнив.Слідство встановило, що під час під час проведення заходів оповіщення і перевірки документів 12 серпня у 15-у мікрорайоні Нововолинська місцевий житель почав конфліктувати з військовослужбовцями ТЦК та поводився агресивно.В ухвалі суду сказано, що вимогу військовослужбовців пред'явити військово-облікові документи чоловік їх пред'явив, однак після цього почав показувати нецензурні жести. Потому нововолинчанин дістав із кишені штанів ніж, вдаривши тричі ножем у живіт сержанта ЗСУ й один раз у плече рядового ЗСУ. Сержанта того ж дня госпіталізували в медзаклад у тяжкому стані: він проходить лікування.Обидва військові, інформували раніше в оперативному командуванні «Захід», мають бойовий досвід, і для проходження служби у ТЦК та СП їх перевели за станом здоров'я.12 серпня чоловіка затримали і повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження службовій особі. Сам обвинувачений повідомив суду, що «хвилювався за своє життя, оскільки до нього було застосовано насильство, він захищався та іншим шляхом захистити себе або вирватися від осіб, які його утримували, він не міг». Підозрюваний має інвалідність ІІІ групи.Його адвокат клопотав про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, однак підозрюваного взяли під варту без визначення розміру застави до 10 жовтня 2026 року. Апеляційну скаргу захисника 48-річного чоловіка щодо запобіжного заходу Волинський апеляційний суд залишив без задоволення.Наразі в кримінальному провадженні тривають слідчі та процесуальні дії, встановлюються всі обставини події. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію