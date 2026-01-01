Над Луцьком збили реактивний «Шахед», який летів у бік «Епіцентру»

Над Луцьком збили реактивний «Шахед», який летів у бік «Епіцентру»
У неділю, 30 серпня, під час повітряної тривоги над Луцьком, попередньо, сили протиповітряної оборони збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Перед цим повідомлялося, що дрон прямував у бік гіпермаркету «Епіцентр».

Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 15:36. Згодом посадовець попередив мешканців міста про наближення ворожого безпілотника.

За його словами, реактивний «Шахед» рухався на низькій висоті, через що його було складніше виявити. Попередньо, дрон летів у напрямку гіпермаркету «Епіцентр».

Згодом Разумовський повідомив про попереднє збиття ворожого БпЛА.

«Є інформація про збиття. Дякуємо нашим хлопцям з ППО!», — написав секретар міськради.

Наразі офіційної детальної інформації про знищення безпілотника, а також можливі пошкодження чи постраждалих немає.

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Теги: Шахед, Луцький район, повітряна тривога, ППО, Епіцентр
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