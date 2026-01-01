Над Луцьком збили реактивний «Шахед», який летів у бік «Епіцентру»

У неділю, 30 серпня, під час повітряної тривоги над Луцьком, попередньо, сили протиповітряної оборони збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Перед цим повідомлялося, що дрон прямував у бік гіпермаркету «Епіцентр».Про це повідомив секретар Луцької міської радиПовітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 15:36. Згодом посадовець попередив мешканців міста про наближення ворожого безпілотника.За його словами, реактивний «Шахед» рухався на низькій висоті, через що його було складніше виявити. Попередньо, дрон летів у напрямку гіпермаркету «Епіцентр».Згодом Разумовський повідомив про попереднє збиття ворожого БпЛА.«Є інформація про збиття. Дякуємо нашим хлопцям з ППО!», — написав секретар міськради.Наразі офіційної детальної інформації про знищення безпілотника, а також можливі пошкодження чи постраждалих немає.