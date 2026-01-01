В Україні знову з'являться «фантомні» патрулі. ВІДЕО

Патрулі-"фантоми" повертаються на дороги України. Від завтра три «фантомні патрулі» працюватимуть у Києві та Київській області.Про це повідомив очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.Пізніше "фантомні" екіпажі з'являться також у інших областях. В майбутньому їхня кількість збільшиться.Також очільник патрульної поліції відовів на найпопулярніші питання.Це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого "фантома", так і коли він стоїть у певному місці.Після фіксації правопорушення відбуваються зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних.Після цього метадані з відповідною інформацією надсилаються до системи автоматичної фіксації, яка їх опрацьовує та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.Так. Система здатна фіксувати перевищення швидкості як у попутному, так і в зустрічному напрямках руху.Так. У неавтоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими він оснащений. Вони здатні фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. У випадку фіксації найбільш зухвалих правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) інспектори, які перебувають у "фантомі", можуть зупинити порушника відповідно до вимог ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію" та розглянути справу про адмінправопорушення.Олексій Білошицький зазначив, що головна мета "фантомів" - зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України.У планах - збільшення кількості фантомів і їхньої присутності на дорогах.