На Волині понад добу горить майже 3 гектари торфу. ФОТО





Зокрема, загоряння сухої трави трапилися в селищі Цумань Луцького району, поблизу села Велика Ведмежка Маневицької громади Камінь-Каширського району та в селі Колпитів Локачинської громади Володимирського району. Загальна площа цих пожеж становить близько 2 га.



У селі Мислина Дубівської громади Ковельського району горіла солома в тюках. Внаслідок пожежі загорілася господарська споруда. Причина події — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Поблизу села Сомин Луківської громади Ковельського району горіло сміття. Причина займання встановлюється.



Усі зазначені пожежі ліквідували рятувальники спільно з працівниками місцевої пожежної охорони.



Вчора вранці поблизу села Судче Любешівської громади виникло займання торфу. Ввечері пожежу вдалося локалізувати, її ліквідація триває. Загальна площа пожежі становить 2,7 га. Причина події встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби на території Волині виникло 6 пожеж в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, сміття, солома та торф, гасіння якого триває.Зокрема, загоряння сухої трави трапилися в селищі Цумань Луцького району, поблизу села Велика Ведмежка Маневицької громади Камінь-Каширського району та в селі Колпитів Локачинської громади Володимирського району. Загальна площа цих пожеж становить близько 2 га.У селі Мислина Дубівської громади Ковельського району горіла солома в тюках. Внаслідок пожежі загорілася господарська споруда. Причина події — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Поблизу села Сомин Луківської громади Ковельського району горіло сміття. Причина займання встановлюється.Усі зазначені пожежі ліквідували рятувальники спільно з працівниками місцевої пожежної охорони.Вчора вранці поблизу села Судче Любешівської громади виникло займання торфу. Ввечері пожежу вдалося локалізувати, її ліквідація триває. Загальна площа пожежі становить 2,7 га. Причина події встановлюється.

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