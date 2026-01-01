На Волині поліцейські «зняли» з рейсу п'яного водія маршрутки

На Волині інспектори зупинили водія, який сів за кермо напідпитку.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.У суботу, 29 серпня на лінію 102 звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що водій маршрутного транспортного засобу, ймовірно, перебуває за кермом у стані сп’яніння.Патрульні оперативно розшукали автобус, на який вказав заявник. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,98 проміле. Проте чоловік із результатом не погодився та забажав пройти огляд у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога — водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.