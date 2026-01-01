На Волині поліцейські «зняли» з рейсу п'яного водія маршрутки

На Волині поліцейські «зняли» з рейсу п'яного водія маршрутки
На Волині інспектори зупинили водія, який сів за кермо напідпитку.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

У суботу, 29 серпня на лінію 102 звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що водій маршрутного транспортного засобу, ймовірно, перебуває за кермом у стані сп’яніння.

Патрульні оперативно розшукали автобус, на який вказав заявник. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Керманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,98 проміле. Проте чоловік із результатом не погодився та забажав пройти огляд у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога — водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, поліція, п'яний за кермом, порушення
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