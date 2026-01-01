Підтвердили загибель на Донеччині воїна з Волині Богдана Гайдучика
Сьогодні, 13:28
Волинь знову схиляє голову у скорботі… Знову надійшла звістка про загибель на війні воїна-краянина.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка — Гайдучика Богдана Сергійовича, 1991 року народження, жителя селища Заболоття. Богдан Гайдучик, віддав своє життя, захищаючи Україну.
09 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини, Богдан загинув на Донеччині. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. І лише тепер родина отримала офіційне підтвердження страшної звістки…" - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка — Гайдучика Богдана Сергійовича, 1991 року народження, жителя селища Заболоття. Богдан Гайдучик, віддав своє життя, захищаючи Україну.
09 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини, Богдан загинув на Донеччині. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. І лише тепер родина отримала офіційне підтвердження страшної звістки…" - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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