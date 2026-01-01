Рятувальники через вікно потрапили до квартири волинянина, який потребував медичної допомоги

Рятувальники через вікно потрапили до квартири волинянина, який потребував медичної допомоги
На Волині рятувальники визволили із зачиненої квартири чоловіка, який потребував медичної допомоги.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

29 серпня о 17:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Нововолинськ у зачиненій квартирі перебуває чоловік похилого віку, який потребує медичної допомоги.

На місце події прибули рятувальники. За допомогою драбини через вікно вони потрапили до квартири, відчинили двері зсередини та забезпечили доступ медикам.
Рятувальники через вікно потрапили до квартири волинянина, який потребував медичної допомоги
Рятувальники через вікно потрапили до квартири волинянина, який потребував медичної допомоги

Після огляду чоловіка рятувальники спільно з медиками на ношах транспортували потерпілого до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
Рятувальники через вікно потрапили до квартири волинянина, який потребував медичної допомоги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, рятувальники, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зросла кількість загиблих через удар рф по складу на Київщині
Сьогодні, 15:35
На Волині поліцейські «зняли» з рейсу п'яного водія маршрутки
Сьогодні, 14:46
Рятувальники через вікно потрапили до квартири волинянина, який потребував медичної допомоги
Сьогодні, 14:09
Підтвердили загибель на Донеччині воїна з Волині Богдана Гайдучика
Сьогодні, 13:28
У Луцьку з'явилася перша зупинка з кассельським бордюром. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
Медіа
відео
1/8