Рятувальники через вікно потрапили до квартири волинянина, який потребував медичної допомоги
Сьогодні, 14:09
На Волині рятувальники визволили із зачиненої квартири чоловіка, який потребував медичної допомоги.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
29 серпня о 17:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Нововолинськ у зачиненій квартирі перебуває чоловік похилого віку, який потребує медичної допомоги.
На місце події прибули рятувальники. За допомогою драбини через вікно вони потрапили до квартири, відчинили двері зсередини та забезпечили доступ медикам.
Після огляду чоловіка рятувальники спільно з медиками на ношах транспортували потерпілого до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
29 серпня о 17:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Нововолинськ у зачиненій квартирі перебуває чоловік похилого віку, який потребує медичної допомоги.
На місце події прибули рятувальники. За допомогою драбини через вікно вони потрапили до квартири, відчинили двері зсередини та забезпечили доступ медикам.
Після огляду чоловіка рятувальники спільно з медиками на ношах транспортували потерпілого до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
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