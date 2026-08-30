Зросла кількість загиблих через удар рф по складу на Київщині





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



За словами президента, серед постраждалих – двоє дітей. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають.



На місці безперервно працюють рятувальники. Більшість пожеж уже загасили, піротехнічні підрозділи ДСНС виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети.



Зеленський зазначив, що масштаб забруднення території вибухонебезпечними предметами залишається значним.



Президент також повідомив, що за останній тиждень Росія застосувала проти України майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різних типів, зокрема північнокорейську балістику.



Передісторія:



Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.



Станом на 29 серпня кількість загиблих унаслідок російської атаки та подальшої детонації в Бучанському районі Київщини зросла до 37, ще 42 людини постраждали.



Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Зеленський також повідомив, що перше влучання в селі Мила сталося в склади Сил оборони, яких там "не повинно було бути".



Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи загибель десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першопричиною трагедії є Росія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мила Київської області кількість загиблих унаслідок російського удару та подальшої детонації зросла до 38, ще 20 людей постраждали.Про це повідомляє "Українська правда" , - посилаючись на президентаЗа словами президента, серед постраждалих – двоє дітей. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають.На місці безперервно працюють рятувальники. Більшість пожеж уже загасили, піротехнічні підрозділи ДСНС виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети.Зеленський зазначив, що масштаб забруднення території вибухонебезпечними предметами залишається значним.Президент також повідомив, що за останній тиждень Росія застосувала проти України майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різних типів, зокрема північнокорейську балістику.Передісторія:Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.Станом на 29 серпня кількість загиблих унаслідок російської атаки та подальшої детонації в Бучанському районі Київщини зросла до 37, ще 42 людини постраждали.Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою. Зеленський також повідомив, що перше влучання в селі Мила сталося в склади Сил оборони, яких там "не повинно було бути".Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи загибель десятків людей після російського удару по селу Мила, заявив, що першопричиною трагедії є Росія.

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