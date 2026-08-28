На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Сергій Лебедюк





Скорботний допис з'явився на сторінках Сильненського старостинського округу.



"На щиті додому повертається Захисник України , молодший сержант Лебедюк Сергій Віталійович 30.01.1984 р.н. житель села Холоневичі, який загинув 28.08.2026 року в районі н. п. Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час захисту Батьківщини", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Детальнішу інформацію про прощання із захисником повідомлять пізніше.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втрату воїна-краянина. В скорботі Цуманська громада.Скорботний допис з'явився на сторінках Сильненського старостинського округу."На щиті додому повертається Захисник України , молодший сержант30.01.1984 р.н. житель села Холоневичі, який загинув 28.08.2026 року в районі н. п. Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час захисту Батьківщини", - йдеться у дописі на сторінці громади.Детальнішу інформацію про прощання із захисником повідомлять пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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