На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Сергій Лебедюк

На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Сергій Лебедюк
Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втрату воїна-краянина. В скорботі Цуманська громада.

Скорботний допис з'явився на сторінках Сильненського старостинського округу.

"На щиті додому повертається Захисник України , молодший сержант Лебедюк Сергій Віталійович 30.01.1984 р.н. житель села Холоневичі, який загинув 28.08.2026 року в районі н. п. Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час захисту Батьківщини", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Детальнішу інформацію про прощання із захисником повідомлять пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Цумань, війна, втрата, Сильненський старостинський округ, Сергій Лебедюк
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