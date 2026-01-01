У Луцьку з'явилася перша зупинка з кассельським бордюром. ВІДЕО





Про це повідомив урбаніст, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій ЛНТУ Павло Мазилюк.



"​Завдяки спеціальній увігнутій формі громадський транспорт може під'їжджати впритул до зупинки без ризику пошкодити шини. Це утворює мінімальний зазор та робить посадку повністю безбар'єрною для всіх пасажирів", - пояснив урбаніст.







Довідка:

Кассельський бордюр — це спеціальний залізобетонний елемент дорожньої інфраструктури з увігнутим профілем, розроблений для зупинок громадського транспорту.Він дозволяє автобусам і тролейбусам під'їжджати впритул до посадкової платформи без ризику пошкодити шини чи кузов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Облаштували першу зупинку громадського транспорту із спеціальним кассельським бордюром в адміністративному центрі Волині.Про це повідомив урбаніст, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій ЛНТУ"​Завдяки спеціальній увігнутій формі громадський транспорт може під'їжджати впритул до зупинки без ризику пошкодити шини. Це утворює мінімальний зазор та робить посадку повністю безбар'єрною для всіх пасажирів", - пояснив урбаніст.— це спеціальний залізобетонний елемент дорожньої інфраструктури з увігнутим профілем, розроблений для зупинок громадського транспорту.Він дозволяє автобусам і тролейбусам під'їжджати впритул до посадкової платформи без ризику пошкодити шини чи кузов.

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