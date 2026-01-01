У Луцьку з'явилася перша зупинка з кассельським бордюром. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
Облаштували першу зупинку громадського транспорту із спеціальним кассельським бордюром в адміністративному центрі Волині.
Про це повідомив урбаніст, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій ЛНТУ Павло Мазилюк.
"Завдяки спеціальній увігнутій формі громадський транспорт може під'їжджати впритул до зупинки без ризику пошкодити шини. Це утворює мінімальний зазор та робить посадку повністю безбар'єрною для всіх пасажирів", - пояснив урбаніст.
Довідка:
Кассельський бордюр — це спеціальний залізобетонний елемент дорожньої інфраструктури з увігнутим профілем, розроблений для зупинок громадського транспорту.Він дозволяє автобусам і тролейбусам під'їжджати впритул до посадкової платформи без ризику пошкодити шини чи кузов.
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Про це повідомив урбаніст, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій ЛНТУ Павло Мазилюк.
"Завдяки спеціальній увігнутій формі громадський транспорт може під'їжджати впритул до зупинки без ризику пошкодити шини. Це утворює мінімальний зазор та робить посадку повністю безбар'єрною для всіх пасажирів", - пояснив урбаніст.
Довідка:
Кассельський бордюр — це спеціальний залізобетонний елемент дорожньої інфраструктури з увігнутим профілем, розроблений для зупинок громадського транспорту.Він дозволяє автобусам і тролейбусам під'їжджати впритул до посадкової платформи без ризику пошкодити шини чи кузов.
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