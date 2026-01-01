У Луцьку з'явилася перша зупинка з кассельським бордюром. ВІДЕО

У Луцьку з'явилася перша зупинка з кассельським бордюром. ВІДЕО
Облаштували першу зупинку громадського транспорту із спеціальним кассельським бордюром в адміністративному центрі Волині.

Про це повідомив урбаніст, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій ЛНТУ Павло Мазилюк.

"​Завдяки спеціальній увігнутій формі громадський транспорт може під'їжджати впритул до зупинки без ризику пошкодити шини. Це утворює мінімальний зазор та робить посадку повністю безбар'єрною для всіх пасажирів", - пояснив урбаніст.



Довідка:
Кассельський бордюр — це спеціальний залізобетонний елемент дорожньої інфраструктури з увігнутим профілем, розроблений для зупинок громадського транспорту.Він дозволяє автобусам і тролейбусам під'їжджати впритул до посадкової платформи без ризику пошкодити шини чи кузов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, Луцьк, громадський транспорт, кассельський бордюр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель на Донеччині воїна з Волині Богдана Гайдучика
Сьогодні, 13:28
У Луцьку з'явилася перша зупинка з кассельським бордюром. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
Понад рік невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Павловського
Сьогодні, 11:29
Сили оборони уразили аеродром та один із найбільших НПЗ рф
Сьогодні, 11:17
У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії, який причетний до катувань українських воїнів
Сьогодні, 10:43
Медіа
відео
1/8