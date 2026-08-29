У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії, який причетний до катувань українських воїнів

Дмитра Неєлова, причетного до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних.



Про це повідомляє



За попередніми даними видання, під автомобілем заклали вибуховий пристрій. Наразі невідомо, в якому стані перебуває Неєлов.



Джерело УП підтвердило інформацію про підрив автомобіля Неєлова в Донецьку.



Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 29 серпня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської колонії, причетного до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на власні джерела та Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в спецслужбах.За попередніми даними видання, під автомобілем заклали вибуховий пристрій. Наразі невідомо, в якому стані перебуває Неєлов.Джерело УП підтвердило інформацію про підрив автомобіля Неєлова в Донецьку.Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

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