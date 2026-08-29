У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії, який причетний до катувань українських воїнів
Сьогодні, 10:43
У ніч на 29 серпня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова, причетного до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела та Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в спецслужбах.
За попередніми даними видання, під автомобілем заклали вибуховий пристрій. Наразі невідомо, в якому стані перебуває Неєлов.
Джерело УП підтвердило інформацію про підрив автомобіля Неєлова в Донецьку.
Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела та Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в спецслужбах.
За попередніми даними видання, під автомобілем заклали вибуховий пристрій. Наразі невідомо, в якому стані перебуває Неєлов.
Джерело УП підтвердило інформацію про підрив автомобіля Неєлова в Донецьку.
Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Донецьку підірвали авто заступника начальника Оленівської колонії, який причетний до катувань українських воїнів
Сьогодні, 10:43
Від отриманого поранення помер воїн з Волині Олег Філюк
Сьогодні, 09:48
За добу українські воїни знищили 1400 окупантів, 59 артсистем, 7 ББМ і багато автотехніки
Сьогодні, 09:00
Від корму для тварин до ліків: які товари можуть зникнути з продажу через удари по складах і ТЦ
Сьогодні, 07:15