За добу українські воїни знищили 1400 окупантів, 59 артсистем, 7 ББМ і багато автотехніки

За добу українські воїни знищили 1400 окупантів, 59 артсистем, 7 ББМ і багато автотехніки
Українські воїни безперервно нищать російських окупантів, захищаючи Батьківщину. Протягом минулої доби військосовлужбовці Сил оборони України знищили майже півтора тисячі окупантів та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.26 склали
особового складу – близько 1 486 600 (+1 400) осіб
танків – 12 311 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 248 (+7) од.
артилерійських систем – 48 833 (+59) од.
РСЗВ – 2 072 (+2) од.
засоби ППО – 1 594 (+1) од.
літаків – 440 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 435 (+6) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 488 347 (+1 963) од.
крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 141 453 (+394) од.
спеціальна техніка – 4 614 (+6) од.
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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