Майже три роки не був на службі: на Волині ув'язнили молодшого сержанта





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть



Під час служби 28 вересня 2023 року молодший сержант не з'явився до місця постійної дислокації військової частини. Він був відсутній до моменту затримання, а саме до 2 червня 2026 року.



Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України (неявка військовослужбовцем на службу без поважних причин).



На судовому засіданні громадянин визнав свою винуватість. Підтвердив, що справді проходив службу в лавах ЗСУ, однак пішов із частини і не мав наміру повертатися.



Врахувавши, що правопорушення сталося під час воєнного стану, суд призначив чоловікові 5,5 року позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець Тернопільщини опинився у в'язниці, бо майже три роки не був на військовій службі.Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть Волинські новини Під час служби 28 вересня 2023 року молодший сержант не з'явився до місця постійної дислокації військової частини. Він був відсутній до моменту затримання, а саме до 2 червня 2026 року.Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України (неявка військовослужбовцем на службу без поважних причин).На судовому засіданні громадянин визнав свою винуватість. Підтвердив, що справді проходив службу в лавах ЗСУ, однак пішов із частини і не мав наміру повертатися.Врахувавши, що правопорушення сталося під час воєнного стану, суд призначив чоловікові 5,5 року позбавлення волі.

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