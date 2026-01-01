Майже три роки не був на службі: на Волині ув'язнили молодшого сержанта
Сьогодні, 08:20
Уродженець Тернопільщини опинився у в'язниці, бо майже три роки не був на військовій службі.
Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть Волинські новини.
Під час служби 28 вересня 2023 року молодший сержант не з'явився до місця постійної дислокації військової частини. Він був відсутній до моменту затримання, а саме до 2 червня 2026 року.
Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України (неявка військовослужбовцем на службу без поважних причин).
На судовому засіданні громадянин визнав свою винуватість. Підтвердив, що справді проходив службу в лавах ЗСУ, однак пішов із частини і не мав наміру повертатися.
Врахувавши, що правопорушення сталося під час воєнного стану, суд призначив чоловікові 5,5 року позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть Волинські новини.
Під час служби 28 вересня 2023 року молодший сержант не з'явився до місця постійної дислокації військової частини. Він був відсутній до моменту затримання, а саме до 2 червня 2026 року.
Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України (неявка військовослужбовцем на службу без поважних причин).
На судовому засіданні громадянин визнав свою винуватість. Підтвердив, що справді проходив службу в лавах ЗСУ, однак пішов із частини і не мав наміру повертатися.
Врахувавши, що правопорушення сталося під час воєнного стану, суд призначив чоловікові 5,5 року позбавлення волі.
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