Де шукати білі гриби: досвідчені грибники розкрили найурожайніші місця





Коли варто вирушати до лісу



Тепла погода у поєднанні з достатньою кількістю вологи створює сприятливі умови для зростання грибів. Після дощів ліс варто перевіряти не одразу, а через певний час, коли ґрунт достатньо зволожиться та температура залишатиметься комфортною.



Швидкість появи грибів залежить від багатьох чинників, тому конкретний термін назвати неможливо. Якщо після опадів встановилася тепла, але не спекотна погода, шанси знайти свіжі плодові тіла значно зростають.



У яких місцях ховаються білі гриби



Насамперед варто звертати увагу на старі хвойні та змішані ліси. Білий гриб утворює зв’язок із коренями певних дерев, тому місце пошуку має велике значення.



Перевіряйте ділянки поблизу дубів, беріз, сосен та інших дерев, залежно від типу лісу. Не варто оминати узлісся, просвіти між деревами та місця, де крізь крони проникає сонячне світло.



Хорошими орієнтирами можуть бути ділянки з мохом, лісовою підстилкою та помірно вологим ґрунтом. Водночас надто заболочені місця не обов’язково будуть найкращими для пошуку.



Як не пропустити гриб



Білий гриб часто маскується серед листя, хвої та моху, тому поспішати під час прогулянки не варто. Уважно оглядайте землю навколо дерев, особливо місця, де вже помітили один гриб: неподалік можуть рости й інші.



Корисно поступово обстежувати перспективну ділянку, а не хаотично переходити з одного місця в інше. Якщо ліс знайомий, запам’ятовуйте місця, де гриби вже траплялися: за сприятливих умов вони можуть плодоносити там знову.



І найважливіше правило — збирайте лише ті гриби, в яких ви абсолютно впевнені. Незнайомі або сумнівні краще залишити в лісі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білий гриб недарма вважають одним із найбажаніших трофеїв для любителів «тихого полювання». Він цінується за насичений аромат, приємну текстуру та універсальність у приготуванні. Проте просто зайти в ліс недостатньо — набагато важливіше знати, які ділянки варто оглядати насамперед. Про це пише ресурс «Раді Трек» Тепла погода у поєднанні з достатньою кількістю вологи створює сприятливі умови для зростання грибів. Після дощів ліс варто перевіряти не одразу, а через певний час, коли ґрунт достатньо зволожиться та температура залишатиметься комфортною.Швидкість появи грибів залежить від багатьох чинників, тому конкретний термін назвати неможливо. Якщо після опадів встановилася тепла, але не спекотна погода, шанси знайти свіжі плодові тіла значно зростають.Насамперед варто звертати увагу на старі хвойні та змішані ліси. Білий гриб утворює зв’язок із коренями певних дерев, тому місце пошуку має велике значення.Перевіряйте ділянки поблизу дубів, беріз, сосен та інших дерев, залежно від типу лісу. Не варто оминати узлісся, просвіти між деревами та місця, де крізь крони проникає сонячне світло.Хорошими орієнтирами можуть бути ділянки з мохом, лісовою підстилкою та помірно вологим ґрунтом. Водночас надто заболочені місця не обов’язково будуть найкращими для пошуку.Білий гриб часто маскується серед листя, хвої та моху, тому поспішати під час прогулянки не варто. Уважно оглядайте землю навколо дерев, особливо місця, де вже помітили один гриб: неподалік можуть рости й інші.Корисно поступово обстежувати перспективну ділянку, а не хаотично переходити з одного місця в інше. Якщо ліс знайомий, запам’ятовуйте місця, де гриби вже траплялися: за сприятливих умов вони можуть плодоносити там знову.І найважливіше правило — збирайте лише ті гриби, в яких ви абсолютно впевнені. Незнайомі або сумнівні краще залишити в лісі.

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