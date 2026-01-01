Премʼєр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації
29 серпня, 23:19
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія готується до ескалації та що наступні пів року «будуть критичними» для України та для регіону, де знаходиться Польща.
Про це Дональд Туск повідомив після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у соцмережі X.
«Ми не можемо виключати провокацію з боку Росії проти будь-якого члена НАТО. Генеральний секретар Марк Рютте щойно дав мені свою оцінку ситуації в регіоні та на українсько-російському фронті. Як я попереджав, ескалація з боку Росії прогресує», — заявив Дональд Туск.
Він наголосив, що загроза від Росії існує не лише для України, а й для регіону, де знаходиться Польща. Туск закликав країни НАТО та Європи надати Україні засоби протиповітряної оборони та наголосив, що це «важливо для нашої безпеки».
«Наступні шість місяців будуть вирішальними, і ми, як Польща та НАТО, повинні бути готові до різних сценаріїв», — написав Дональд Туск.
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Про це Дональд Туск повідомив після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у соцмережі X.
«Ми не можемо виключати провокацію з боку Росії проти будь-якого члена НАТО. Генеральний секретар Марк Рютте щойно дав мені свою оцінку ситуації в регіоні та на українсько-російському фронті. Як я попереджав, ескалація з боку Росії прогресує», — заявив Дональд Туск.
Він наголосив, що загроза від Росії існує не лише для України, а й для регіону, де знаходиться Польща. Туск закликав країни НАТО та Європи надати Україні засоби протиповітряної оборони та наголосив, що це «важливо для нашої безпеки».
«Наступні шість місяців будуть вирішальними, і ми, як Польща та НАТО, повинні бути готові до різних сценаріїв», — написав Дональд Туск.
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