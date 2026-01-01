Премʼєр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації

Премʼєр-міністр Польщізаявив, що Росія готується до ескалації та що наступні пів року «будуть критичними» для України та для регіону, де знаходиться Польща.Про це Дональд Туск повідомив після розмови з генеральним секретарем НАТОу соцмережі X.«Ми не можемо виключати провокацію з боку Росії проти будь-якого члена НАТО. Генеральний секретар Марк Рютте щойно дав мені свою оцінку ситуації в регіоні та на українсько-російському фронті. Як я попереджав, ескалація з боку Росії прогресує», — заявив Дональд Туск.Він наголосив, що загроза від Росії існує не лише для України, а й для регіону, де знаходиться Польща. Туск закликав країни НАТО та Європи надати Україні засоби протиповітряної оборони та наголосив, що це «важливо для нашої безпеки».«Наступні шість місяців будуть вирішальними, і ми, як Польща та НАТО, повинні бути готові до різних сценаріїв», — написав Дональд Туск.