Магнітні бурі: прогноз на 30 серпня

Магнітні бурі: прогноз на 30 серпня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 30 серпня, очікується підвищена сонячна активність, яка може спричинити сильні магнітні бурі з К-індексом 5–6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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