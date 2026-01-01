У ДТП загинула головна редакторка видання «Фокус» Марія Скібінська

У ДТП загинула головна редакторка видання «Фокус» Марія Скібінська
У ДТП загинула Марія Скібінська, головна редакторка видання "Фокус" та ексголовред сайту 5 каналу. Загибель підтвердив чоловік Марії, військовослужбовець 95-ї бригади Данило Зубко.

Смертельна аварія сталася 29 серпня поблизу Коростеня внаслідок зіткнення із автобусом. Разом із Марією загинула і її матір, працівниця “5 каналу” Наталія Скібінська, яка перебувала у автівці разом із донькою.
У ДТП загинула головна редакторка видання «Фокус» Марія Скібінська


Марія Скібінська була досвідченою журналісткою, мала понад 18 років стажу у медіа – крім “5 каналу” працювала в агенції “РБК-Україна”, медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine. Протягом тривалого часу вона очолювала редакцію сайту 5 каналу. У листопаді 2025 обійняла посаду головної редакторки видання "Фокус".

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Теги: ДТП, смерть, журналістка
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