Отримав важкі поранення: військовий з Волині потребує допомоги

Отримав важкі поранення: військовий з Волині потребує допомоги
Військовий з Ковеля Максим Новицький отримав тяжкі поранення внаслідок виконання бойового завдання.

Про це інформують у телеграм-каналі Сокіл ІНФО.

"Під час виконання бойового завдання Друг «Холодний» отримав важкі поранення: травму голови, перелом шийного відділу хребта, ушкодження легень і серця та опіки 27% тіла. Зараз він проходить лікування. Просимо підтримати нашого побратима", - йдеться у повідомленні.

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Теги: військовий, лікування, допомога
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