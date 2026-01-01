Отримав важкі поранення: військовий з Волині потребує допомоги

Максим Новицький отримав тяжкі поранення внаслідок виконання бойового завдання.



Про це інформують у телеграм-каналі Сокіл ІНФО.



"Під час виконання бойового завдання Друг «Холодний» отримав важкі поранення: травму голови, перелом шийного відділу хребта, ушкодження легень і серця та опіки 27% тіла. Зараз він проходить лікування. Просимо підтримати нашого побратима", - йдеться у повідомленні.



Реквізити:



4874 1000 3184 6432

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий з Ковеляотримав тяжкі поранення внаслідок виконання бойового завдання.Про це інформують у телеграм-каналі Сокіл ІНФО."Під час виконання бойового завдання Друг «Холодний» отримав важкі поранення: травму голови, перелом шийного відділу хребта, ушкодження легень і серця та опіки 27% тіла. Зараз він проходить лікування. Просимо підтримати нашого побратима", - йдеться у повідомленні.Реквізити:4874 1000 3184 6432

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію