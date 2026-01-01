Отримав важкі поранення: військовий з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 19:10
Військовий з Ковеля Максим Новицький отримав тяжкі поранення внаслідок виконання бойового завдання.
Про це інформують у телеграм-каналі Сокіл ІНФО.
"Під час виконання бойового завдання Друг «Холодний» отримав важкі поранення: травму голови, перелом шийного відділу хребта, ушкодження легень і серця та опіки 27% тіла. Зараз він проходить лікування. Просимо підтримати нашого побратима", - йдеться у повідомленні.
Реквізити:
4874 1000 3184 6432
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Про це інформують у телеграм-каналі Сокіл ІНФО.
"Під час виконання бойового завдання Друг «Холодний» отримав важкі поранення: травму голови, перелом шийного відділу хребта, ушкодження легень і серця та опіки 27% тіла. Зараз він проходить лікування. Просимо підтримати нашого побратима", - йдеться у повідомленні.
Реквізити:
4874 1000 3184 6432
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