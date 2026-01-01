Підліток пив алкоголь у центрі Луцька: як покарали його матір





Було встановлено, що підліток 24 липня 23 години біля магазину «Зося» на вулиці Ковельській вживав алкогольні напої та перебував в стані алкогольного сп’яніння, чим образив людську честь та гідність, пишуть



Вчинення неповнолітніми адміністративного правопорушення свідчить про неналежне виконання батьками своїх обов’язків та є підставою притягнення останніх до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 184 КУпАП. Відтак, оскільки хлопець не досягнув 16 років, то до відповідальності як законного представника притягнули його матір Марію Ч.



Під час судового розгляду жінка вину визнала, розкаялася та просила суворо не карати.



Врахувавши характер вчиненого порушення, особу порушниці, ступінь її вини та майновий стан, суд застосував до лучанки мінімальне стягнення передбачене санкцією частини третьої статті 184 КУпАП – штраф у сумі 850 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд у Луцьку притягнув до відповідальності матір, бо неповнолітній син вживав алкогольні напої у громадському місці.Було встановлено, що підліток 24 липня 23 години біля магазину «Зося» на вулиці Ковельській вживав алкогольні напої та перебував в стані алкогольного сп’яніння, чим образив людську честь та гідність, пишуть Волинські новини Вчинення неповнолітніми адміністративного правопорушення свідчить про неналежне виконання батьками своїх обов’язків та є підставою притягнення останніх до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 184 КУпАП. Відтак, оскільки хлопець не досягнув 16 років, то до відповідальності як законного представника притягнули його матірПід час судового розгляду жінка вину визнала, розкаялася та просила суворо не карати.Врахувавши характер вчиненого порушення, особу порушниці, ступінь її вини та майновий стан, суд застосував до лучанки мінімальне стягнення передбачене санкцією частини третьої статті 184 КУпАП – штраф у сумі 850 гривень.

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