Пісня виконавиці з Луцька потрапила до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля





«Це одна з найвідоміших українських історій, яка за багато років вийшла далеко за межі України. Її грають у різних країнах світу, а S.T.A.L.K.E.R. 2 за перші місяці після релізу вже пройшли мільйони людей. Чесно кажучи, не до кінця навіть можу усвідомити, як це круто, пише



Я думаю, що це українська культурна дипломатія… Хоч у гру не грала, але знаю, що тепер у ній звучить моя прабаба, я, Сковорода, Волинь, українська. (…) «Там на Йордані» — це вічна даність моєму корінню і документ. Вона не має терміну, вона назавжди», — написала у своїх соцмережах виконавиця.



Дарина Панас — співачка, культурологиня, акторка та модель родом із Луцька.



«Там на Йордані» — її дебютний трек у жанрі ембієнт-фольк , який вийшов на усіх платформах у травні 2025 року. Його створили в колаборації з артистом Volyn Field.



В основі пісні — старовинна колядка, яку співали на Водохреще. Дарина записала її від своєї прабабусі Тетяни, жительки Волинського Полісся.



Що таке S.T.A.L.K.E.R.



S.T.A.L.K.E.R. — серія постапокаліптичних відеоігор від першої особи української компанії GSC Game World. Події відбуваються в альтернативній Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де після аварії дослідники розпочали експерименти, які врешті спричинили повторну катастрофу.



Через неї з’явилися мутанти, аномалії та артефакти. За коштовностями до Зони почали проникати сталкери — особи, які нелегально потрапляють на покинуті об’єкти, аби дослідити їх або поживитися чужим майном.



Назва гри є абревіатурою англійських слів: Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers (Сміттярі, Правопорушники, Авантюристи, Одинаки, Вбивці, Дослідники, Грабіжники).



S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Ціна надії») — це перше велике сюжетне доповнення до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, яке вийшло 20 серпня 2026 року.



Проходження нової сюжетної лінії може тривати десятки годин. Тут також з’явилися нові локації: ЧАЕС та Залізний ліс.



До чого тут музика



Друга частина гри — S.T.A.L.K.E.R. 2 — вийшла у 2024 році в українському та англійському озвученнях. Вже не було російського дубляжу (як у першій грі) — лише субтитри та переклад інтерфейсу. Як пояснювали розробники, це для гравців із країн Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан), Кавказу та Балтії.



Українську версію озвучив зірковий склад вітчизняних акторів театру, кіно та дубляжу. Наприклад, Григорій Бакланов (відомий роллю в серіалі «Спіймати Кайдаша») озвучив 23 різних персонажів. Юлія Саніна (фронтвумен гурту The Hardkiss) озвучила одну з героїнь гри — Агату.



А на локації «Росток» — головній безпечній зоні, де сталкери з усієї території відпочивають і торгують — з приймачів лунають українські треки. Можна почути пісні таких гуртів і виконавців, як «Пирятин», «ДК Енергетик», The Unsleeping, Kurs Valüt, «діти інженерів», Паліндром, SadSvit, ТНМК, «хейтспіч», Zwyntar тощо.



У доповненні до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Ціна надії») звучать близько 300 нових українських композицій, серед яких пісні «ДахаБраха», Ziferblat, Monokate та Дарини Панас.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Там на Йордані» Дарини Панас з’явилася у сюжетному доповненні Cost of Hope («Ціна надії»), яке вийшло 20 серпня 2026 року.«Це одна з найвідоміших українських історій, яка за багато років вийшла далеко за межі України. Її грають у різних країнах світу, а S.T.A.L.K.E.R. 2 за перші місяці після релізу вже пройшли мільйони людей. Чесно кажучи, не до кінця навіть можу усвідомити, як це круто, пише misto.media Я думаю, що це українська культурна дипломатія… Хоч у гру не грала, але знаю, що тепер у ній звучить моя прабаба, я, Сковорода, Волинь, українська. (…) «Там на Йордані» — це вічна даність моєму корінню і документ. Вона не має терміну, вона назавжди», — написала у своїх соцмережах виконавиця.Дарина Панас — співачка, культурологиня, акторка та модель родом із Луцька.«Там на Йордані» — її дебютний трек у жанрі ембієнт-фольк , який вийшов на усіх платформах у травні 2025 року. Його створили в колаборації з артистом Volyn Field.В основі пісні — старовинна колядка, яку співали на Водохреще. Дарина записала її від своєї прабабусі Тетяни, жительки Волинського Полісся.S.T.A.L.K.E.R. — серія постапокаліптичних відеоігор від першої особи української компанії GSC Game World. Події відбуваються в альтернативній Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де після аварії дослідники розпочали експерименти, які врешті спричинили повторну катастрофу.Через неї з’явилися мутанти, аномалії та артефакти. За коштовностями до Зони почали проникати сталкери — особи, які нелегально потрапляють на покинуті об’єкти, аби дослідити їх або поживитися чужим майном.Назва гри є абревіатурою англійських слів: Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers (Сміттярі, Правопорушники, Авантюристи, Одинаки, Вбивці, Дослідники, Грабіжники).S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Ціна надії») — це перше велике сюжетне доповнення до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, яке вийшло 20 серпня 2026 року.Проходження нової сюжетної лінії може тривати десятки годин. Тут також з’явилися нові локації: ЧАЕС та Залізний ліс.Друга частина гри — S.T.A.L.K.E.R. 2 — вийшла у 2024 році в українському та англійському озвученнях. Вже не було російського дубляжу (як у першій грі) — лише субтитри та переклад інтерфейсу. Як пояснювали розробники, це для гравців із країн Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан), Кавказу та Балтії.Українську версію озвучив зірковий склад вітчизняних акторів театру, кіно та дубляжу. Наприклад, Григорій Бакланов (відомий роллю в серіалі «Спіймати Кайдаша») озвучив 23 різних персонажів. Юлія Саніна (фронтвумен гурту The Hardkiss) озвучила одну з героїнь гри — Агату.А на локації «Росток» — головній безпечній зоні, де сталкери з усієї території відпочивають і торгують — з приймачів лунають українські треки. Можна почути пісні таких гуртів і виконавців, як «Пирятин», «ДК Енергетик», The Unsleeping, Kurs Valüt, «діти інженерів», Паліндром, SadSvit, ТНМК, «хейтспіч», Zwyntar тощо.У доповненні до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Ціна надії») звучать близько 300 нових українських композицій, серед яких пісні «ДахаБраха», Ziferblat, Monokate та Дарини Панас.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію