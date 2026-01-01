Волинянин розчистив болото та хотів запустити туди рибу: його судили
Сьогодні, 10:12
Камінь-Каширський районний суд визнав винним мешканця Волині Іллю Муца у самовільному зайнятті земельної ділянки. Обвинувачений розчистив болото в селі Раків Ліс, облаштував там штучну водойму та планував запустити рибу. За це чоловіку призначили 8,5 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 24 серпня, у листопаді 2025 році Ілля Муц самовільно зайняв земельну ділянку площею 0,07 га в селі Раків Ліс. Вона належить до земель сільськогосподарського призначення та розташована в охоронній зоні повітряної лінії електропередач, пише Zaxid.net.
На цій території чоловік облаштував штучну водойму та насипав ґрунт. Для виконання робіт він найняв водія екскаватора. За словами обвинуваченого, частина земельної ділянки є паєм його бабусі, а на ній розташоване болото. Він вирішив його розчистити, щоб запустити у водойму рибу.
Чоловік заявив у суді, що не знав про незаконність таких робіт. Він визнав провину, розкаявся та зазначив, що повністю відшкодував завдані збитки.
Суддя Борис Гамула визнав Іллю Муца винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) та призначив йому 8,5 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Як йдеться у вироку від 24 серпня, у листопаді 2025 році Ілля Муц самовільно зайняв земельну ділянку площею 0,07 га в селі Раків Ліс. Вона належить до земель сільськогосподарського призначення та розташована в охоронній зоні повітряної лінії електропередач, пише Zaxid.net.
На цій території чоловік облаштував штучну водойму та насипав ґрунт. Для виконання робіт він найняв водія екскаватора. За словами обвинуваченого, частина земельної ділянки є паєм його бабусі, а на ній розташоване болото. Він вирішив його розчистити, щоб запустити у водойму рибу.
Чоловік заявив у суді, що не знав про незаконність таких робіт. Він визнав провину, розкаявся та зазначив, що повністю відшкодував завдані збитки.
Суддя Борис Гамула визнав Іллю Муца винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) та призначив йому 8,5 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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