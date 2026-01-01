Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Валерія Кузінова

В Локачинську громаду надійшла страшна звістка - при виконанні службових обов'язків під час виконання бойового завдання 19 вересня 2024 року в Курській області російської федерації загинув житель села Привітне -Про це повідомили у Локачинській громаді."Будучи вірним присязі, даній українському народу, Валерій Русланович загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.Від дати загибелі і до нещодавнього підтвердження смерті Воїн перебував в статусі безвісти зниклого.Із 29 серпня та в день проведення обряду поховання за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.Про дату та час прибуття Героя в громаду та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.Висловлюємо щире та глибоке співчуття всім рідним та близьким Героя.