Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Валерія Кузінова

Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Валерія Кузінова
В Локачинську громаду надійшла страшна звістка - при виконанні службових обов'язків під час виконання бойового завдання 19 вересня 2024 року в Курській області російської федерації загинув житель села Привітне - Кузінов Валерій Русланович.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Будучи вірним присязі, даній українському народу, Валерій Русланович загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Від дати загибелі і до нещодавнього підтвердження смерті Воїн перебував в статусі безвісти зниклого.

Із 29 серпня та в день проведення обряду поховання за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.

Про дату та час прибуття Героя в громаду та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.

Висловлюємо щире та глибоке співчуття всім рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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