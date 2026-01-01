29 серпня в Луцьку на час патріотичного забігу перекриють рух транспорту

У суботу, 29 серпня, з 09:00 до 10:30 у Луцьку пройде щорічний патріотичний забіг у пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ».Під час забігу можна пробігти за тих, хто загинув, захищаючи нас від війни, подякувати та підтримати близьких Героїв, об’єднання ветеранів та чинних військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України.Маршрут забігу:Театральний майдан – проспект Волі (від вулиці Паркової до вулиці Шопена) – Театральний майдан.Лучан кличуть долучитися до патріотичного забігу, щоб вшанувати пам’ять Героїв України.Рух автобусів з 09.00 до 10.30 год буде здійснюватися:Маршрут №1 Завод «Мотор» – Надрічна (цегельний завод):У прямому та зворотному напрямку: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Дубнівська, Садовського, Надрічна. Архітектора Метельницького,Маршрут №2 Залізничний вокзал – Конякіна:У прямому та зворотному напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка- Карого, Конякіна.Маршрут №5 Вересневе – Теремнівська:У прямому та зворотному напрямках: Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська,) ТеремнівськаМаршрут №10 Промислова — (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні:У прямому напрямку: с.Рованці, Потебні, Грабовського, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова.У зворотному напрямку без змін.Маршрут №11 Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права):У прямому напрямку без змін.У зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка.Маршрут №12 Яремчука Назарія – Окружна:У прямому та зворотному напрямку: Окружна, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська (Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана, Яремчука Назарія.Маршрут №25 Корсака Івана – с. Великий Омеляник:У прямому напрямку без змін.У зворотному напрямку: Корсака Івана, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська,Червоного Хреста, Володимирська.Маршрут №30 с. Богушівка – Корсака Івана:У прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана.У зворотному напрямку без змін.Маршрут №31 ТЦ «Слон» - с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”):У прямому та зворотному напрямку: с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”), Ковельська, Шевченка, Винниченка, Василя Мойсея, Шопена, Волі, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.Рух тролейбусів з 09.00 до 10.30 год буде здійснюватися:Маршрут № 1 «СКФ «Україна» – Корсака Івана – СКФ «Україна»» (4 одиниці):У прямому напрямку: Окружна – Івана Газюка – Климчука Сергія – Ярослава Мудрого – Гнідавська – Данила Галицького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська – Відродження – Захисників України.У зворотному напрямку: без змін.Маршрут № 2 ««Новий ринок» – Корсака Івана – «Новий ринок»» (4 одиниці):У прямому напрямку: без змін.У зворотному напрямку: Захисників України –Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Данила Галицького – Гнідавська – Ярослава Мудрого.Маршрут № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» (1 одиниця):У прямому напрямку: Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська.У зворотному напрямку: Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська.Маршрут № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.Маршрут № 4-а «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.Маршрут № 5 «Цегельний завод – Корсака Івана» (2 одиниці):У прямому напрямку: Дубнівська – Авторемонтна – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Карпенка-Карого – Конякіна – Корсака Івана.У зворотному напрямку: Корсака Івана – Конякіна – Захисників України – Відродження – Рівненська – Дубнівська.Маршрут № 12 «Володимирська – Корсака Івана» (2 одиниці) – без змін.Маршрут № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):У прямому напрямку: Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Соборності – Молоді.У зворотному напрямку: Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі.Маршрут № 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):У прямому напрямку: від зупинки «Драмтеатр» – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська –Відродження – Молоді.