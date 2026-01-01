Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий





Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,54 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 15 та 12 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,54 (-3 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,85 (-15 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 (-12 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 29 серпня.Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,54 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 15 та 12 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,54 (-3 коп.)Курс євро1 євро — 51,85 (-15 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,98 (-12 коп.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію