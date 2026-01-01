Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 29 серпня.
Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,54 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 15 та 12 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,54 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,85 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (-12 коп.).
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Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,54 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 15 та 12 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,54 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,85 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (-12 коп.).
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