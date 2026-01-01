Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 29 серпня.

Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,54 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 15 та 12 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,54 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,85 (-15 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (-12 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 29 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Час не лікує»: у Луцьку 250 людей долучились до пам’ятної ходи з вшанування памʼяті загиблих захисників та захисниць
28 серпня, 23:19
У Волинській області на працівника ТЦК наїхала вантажівка
28 серпня, 22:43
Медіа
відео
1/8