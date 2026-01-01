У Волинській області на працівника ТЦК наїхала вантажівка
28 серпня, 22:43
У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що під час заходів оповіщення на працівника центру наїхав вантажний автомобіль.
“Військовослужбовець звернувся за медичною допомогою до Ковельської міської лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Водій вантажного авто також пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції.
“За фактом події інформацію зареєстровано правоохоронними органами. Наразі обставини інциденту встановлюються”, – йдеться у повідомленні.
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“Військовослужбовець звернувся за медичною допомогою до Ковельської міської лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Водій вантажного авто також пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції.
“За фактом події інформацію зареєстровано правоохоронними органами. Наразі обставини інциденту встановлюються”, – йдеться у повідомленні.
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