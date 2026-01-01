У Волинській області на працівника ТЦК наїхала вантажівка





“Військовослужбовець звернувся за медичною допомогою до Ковельської міської лікарні”, – йдеться у повідомленні.



Водій вантажного авто також пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції.



“За фактом події інформацію зареєстровано правоохоронними органами. Наразі обставини інциденту встановлюються”, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що під час заходів оповіщення на працівника центру наїхав вантажний автомобіль.“Військовослужбовець звернувся за медичною допомогою до Ковельської міської лікарні”, – йдеться у повідомленні.Водій вантажного авто також пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції.“За фактом події інформацію зареєстровано правоохоронними органами. Наразі обставини інциденту встановлюються”, – йдеться у повідомленні.

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