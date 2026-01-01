У Волинській області на працівника ТЦК наїхала вантажівка

У Волинській області на працівника ТЦК наїхала вантажівка
У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що під час заходів оповіщення на працівника центру наїхав вантажний автомобіль.

“Військовослужбовець звернувся за медичною допомогою до Ковельської міської лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Водій вантажного авто також пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції.

“За фактом події інформацію зареєстровано правоохоронними органами. Наразі обставини інциденту встановлюються”, – йдеться у повідомленні.

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Теги: ТЦК, мобілізація. скандал, Волинь
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