«Час не лікує»: у Луцьку 250 людей долучились до пам’ятної ходи з вшанування памʼяті загиблих захисників та захисниць





На Київському майдані розгорнули 40 метровий синьо-жовтий стяг «Крила, що нас тримають», з ним пройшли до Театрального майдану, розповіла Катерина Свищ.



З її слів, ходу започаткували вперше, а прапор розгортали і минулого року.



«Кожне ім'я загиблого з нашої області було прикріплене на прапорі. Так само ходою хочемо привернути увагу, щоб не тільки родини знали про цей прапор і про родини загиблих, а щоб знали всі волиняни», — говорить Катерина Свищ.



25 січня 2015 року загинув єдиний син Катерини Свищ. Він вчився у Львівській академії сухопутних військ, був офіцером-розвідникои, загинув у Дебальцевому у 2015 році, 25 січня.



В об'єднанні матерів і дружин захисників України у Волинській області орієнтовно 400 родин.



Серед учасників акції — дружина загиблого в аварії Івана Сидорука — Світлана. Її чоловіку було 58 років, проживала родина у селі Карасин Камінь-Каширського району. Жінка розповідає, що її чоловік двічі пройшов війну, у 2022 році був у полоні. Після полону став інвалідом війни.



«20 травня 2023 року ми їхали на схід, як волонтери і він загинув в аварії. Він воював у складі 12 батальйону київського добровільного в Луганській області. А в 2022 році в перший день повномасштабного вторгнення він пішов у військкомат і воював у 14 бригаді», — каже вдова.



Вшанувати пам'ять сина прийшла Тетяна Осіпова. Її син Валерій Осіпов загинув 31 серпня 2024 року, йому було 37 років. Він працював у Києві, сам уклав контракт.



«Сказав: «Хто як не я, треба йти воювати за тебе, за племінників і пішов». Воював він в 93 бригаді «Холодний Яр» на Донеччині, в основному біля Бахмута і загинув там, скид з дрона, їхали з позиції», — розповідає Тетяна Осіпова.



На Театральному майдані Луцька священики відслужили молебень за загиблими захисниками.



Учасники заходу прикріпили символічних голубів з іменами полеглих на стяг.



Поклали квіти до пам'ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 250 волинян взяли участь у пам'ятному заході «Час не лікує». Акцію започаткували дружини загиблих військовослужбовців з часів АТО.На Київському майдані розгорнули 40 метровий синьо-жовтий стяг «Крила, що нас тримають», з ним пройшли до Театрального майдану, розповіла Суспільному керівниця об'єднання матерів і дружин захисників України у Волинській областіЗ її слів, ходу започаткували вперше, а прапор розгортали і минулого року.«Кожне ім'я загиблого з нашої області було прикріплене на прапорі. Так само ходою хочемо привернути увагу, щоб не тільки родини знали про цей прапор і про родини загиблих, а щоб знали всі волиняни», — говорить Катерина Свищ.25 січня 2015 року загинув єдиний син Катерини Свищ. Він вчився у Львівській академії сухопутних військ, був офіцером-розвідникои, загинув у Дебальцевому у 2015 році, 25 січня.В об'єднанні матерів і дружин захисників України у Волинській області орієнтовно 400 родин.Серед учасників акції — дружина загиблого в аварії. Її чоловіку було 58 років, проживала родина у селі Карасин Камінь-Каширського району. Жінка розповідає, що її чоловік двічі пройшов війну, у 2022 році був у полоні. Після полону став інвалідом війни.«20 травня 2023 року ми їхали на схід, як волонтери і він загинув в аварії. Він воював у складі 12 батальйону київського добровільного в Луганській області. А в 2022 році в перший день повномасштабного вторгнення він пішов у військкомат і воював у 14 бригаді», — каже вдова.Вшанувати пам'ять сина прийшла. Її син Валерій Осіпов загинув 31 серпня 2024 року, йому було 37 років. Він працював у Києві, сам уклав контракт.«Сказав: «Хто як не я, треба йти воювати за тебе, за племінників і пішов». Воював він в 93 бригаді «Холодний Яр» на Донеччині, в основному біля Бахмута і загинув там, скид з дрона, їхали з позиції», — розповідає Тетяна Осіпова.На Театральному майдані Луцька священики відслужили молебень за загиблими захисниками.Учасники заходу прикріпили символічних голубів з іменами полеглих на стяг.Поклали квіти до пам'ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України».

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