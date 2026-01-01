Сім шкіл і один дитсадок на Волині не мають укриттів: як організують навчання
Сьогодні, 21:41
На Волині 7 закладів загальної середньої освіти та один дитсадок не мають укриття. Це — Погулянківська гімназія, Дубровицька початкова школа, Фаринківська початкова школа, Градівська гімназія, Хряська початкова-школа, гімназія №9 міста Ковеля, Тойкутський ліцей і Борохівський заклад дошкільної освіти.
Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук.
Як відбуватиметься навчання в освітніх закладах без сховищ із 1 вересня
З початку повномасштабної війни учні навчаються дистанційно, а будівництво укриття, яке стартувало 2023 року, зараз на фінальному етапі. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора Ковельської школи №9 Марія Буднік.
«Ми шукали різні варіанти, щоб розпочати очне навчання, і різні альтернативи розглядали. Але, на жаль, в нашій місцевості нічого поблизу не знайшли. Тому було прийнято рішення розпочати нове будівництво укриття на території нашої гімназії», — сказала освітянка.
Ковельчанка Іванна Сухомесова розповіла, що її донька Оксана відвідує гімназію №9 із першого класу. Усі батьки, зі слів жінки, чекають якнайшвидшого завершення будівництва.
«Тільки війна почалася, навчання в загальному нормального не було. Діти навчалися в більшості дистанційно, а дистанційно — це не навчання», — резюмувала жінка.
У гімназії навчається 190 учнів, укриття розраховане на 100 людей, тому уроки проводитимуть у дві зміни, зазначила керівниця школи.
«Будуть санвузли відповідно до всіх норм, які потрібно, щоб було безпечно і повноцінно перебувати в укритті. Також буде медичний кабінет, водопостачання», — додала директорка Марія Буднік.
Серед 19 закладів загальної середньої освіти Ковельської тергромади, три школи без власного укриття, розповів начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.
«Гімназія №9, де ви бачите, будується укриття: був попередній підрядник, не виконав терміни виконання робіт, плюс трошечки були зауваження до самої роботи. Ми з ним розірвали договір. Є сьогодні підрядник, який виконує роботи.
З його слів, по новому оголосили тендер на 6-6,5 млн грн. Попередньому підряднику заплатили 5,5 млн грн, та ці кошти не були освоєні повністю, зазначив Віктор Бичковський.
Завершити ремонтні роботи в укритті планують до кінця жовтня 2026 року, розповів у телефонному коментарі Суспільному представник підрядної організації Сергій Карелін.
«Основна маса всього — це обладнання: генератор, вентиляційні установки, септики і так далі. Ці всі матеріали замовлені, але вони під виготовлення. Лишилося там відеонагляд, пожежна сигналізація, мережі не суттєві, то на наступному тижні плануємо їх виконувати», — сказав він.
Для закладів освіти Волині, які не мають укриття, шукатимуть альтернативні способи організації навчального процесу, розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук.
«Є заклади, де організовано підвезення до сусіднього закладу освіти. Є варіанти, що підвезення від філії до опорного закладу. Інший варіант, найменш бажаний — це дистанційна форма роботи», — зазначив посадовець.
Загалом на Волині, додав посадовець Роман Поліщук, функціонує 1021 заклад освіти, 7 із них не мають власного укриття.
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Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук.
Як відбуватиметься навчання в освітніх закладах без сховищ із 1 вересня
З початку повномасштабної війни учні навчаються дистанційно, а будівництво укриття, яке стартувало 2023 року, зараз на фінальному етапі. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора Ковельської школи №9 Марія Буднік.
«Ми шукали різні варіанти, щоб розпочати очне навчання, і різні альтернативи розглядали. Але, на жаль, в нашій місцевості нічого поблизу не знайшли. Тому було прийнято рішення розпочати нове будівництво укриття на території нашої гімназії», — сказала освітянка.
Ковельчанка Іванна Сухомесова розповіла, що її донька Оксана відвідує гімназію №9 із першого класу. Усі батьки, зі слів жінки, чекають якнайшвидшого завершення будівництва.
«Тільки війна почалася, навчання в загальному нормального не було. Діти навчалися в більшості дистанційно, а дистанційно — це не навчання», — резюмувала жінка.
У гімназії навчається 190 учнів, укриття розраховане на 100 людей, тому уроки проводитимуть у дві зміни, зазначила керівниця школи.
«Будуть санвузли відповідно до всіх норм, які потрібно, щоб було безпечно і повноцінно перебувати в укритті. Також буде медичний кабінет, водопостачання», — додала директорка Марія Буднік.
Серед 19 закладів загальної середньої освіти Ковельської тергромади, три школи без власного укриття, розповів начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.
«Гімназія №9, де ви бачите, будується укриття: був попередній підрядник, не виконав терміни виконання робіт, плюс трошечки були зауваження до самої роботи. Ми з ним розірвали договір. Є сьогодні підрядник, який виконує роботи.
З його слів, по новому оголосили тендер на 6-6,5 млн грн. Попередньому підряднику заплатили 5,5 млн грн, та ці кошти не були освоєні повністю, зазначив Віктор Бичковський.
Завершити ремонтні роботи в укритті планують до кінця жовтня 2026 року, розповів у телефонному коментарі Суспільному представник підрядної організації Сергій Карелін.
«Основна маса всього — це обладнання: генератор, вентиляційні установки, септики і так далі. Ці всі матеріали замовлені, але вони під виготовлення. Лишилося там відеонагляд, пожежна сигналізація, мережі не суттєві, то на наступному тижні плануємо їх виконувати», — сказав він.
Для закладів освіти Волині, які не мають укриття, шукатимуть альтернативні способи організації навчального процесу, розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук.
«Є заклади, де організовано підвезення до сусіднього закладу освіти. Є варіанти, що підвезення від філії до опорного закладу. Інший варіант, найменш бажаний — це дистанційна форма роботи», — зазначив посадовець.
Загалом на Волині, додав посадовець Роман Поліщук, функціонує 1021 заклад освіти, 7 із них не мають власного укриття.
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