В АТБ запровадили обмеження на кількість товарів, що продаються в одні руки

Представники мережі магазинів АТБ оголосили, що запроваджують тимчасові обмеження на певні категорії товарів — товари соціальних груп — у кількості шість одиниць на одного клієнта.Таке повідомлення було опубліковано 28 серпня на офіційній сторінці АТБ у Facebook.Як зазначено в тексті, окрім регулярних ударів російських окупантів, причиною запровадження такого обмеження стало зростання кількості випадків спекуляції — коли перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі в магазинах мережі для подальшого перепродажу.«Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана насамперед безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найнебезпечніших прифронтових регіонах», — заявили представники АТБ.У коментарі «Суспільному» представник мережі підтвердив, що в АТБ «немає дефіциту товарів». Водночас у магазинах розміщують оголошення про обмеження продажу окремих товарів, оскільки ажіотаж навколо них створюють продавці, які скуповують товари великими партіями та перепродають їх, підсумував він.