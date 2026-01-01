В АТБ запровадили обмеження на кількість товарів, що продаються в одні руки
Сьогодні, 22:12
Представники мережі магазинів АТБ оголосили, що запроваджують тимчасові обмеження на певні категорії товарів — товари соціальних груп — у кількості шість одиниць на одного клієнта.
Таке повідомлення було опубліковано 28 серпня на офіційній сторінці АТБ у Facebook.
Як зазначено в тексті, окрім регулярних ударів російських окупантів, причиною запровадження такого обмеження стало зростання кількості випадків спекуляції — коли перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі в магазинах мережі для подальшого перепродажу.
«Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана насамперед безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найнебезпечніших прифронтових регіонах», — заявили представники АТБ.
У коментарі «Суспільному» представник мережі підтвердив, що в АТБ «немає дефіциту товарів». Водночас у магазинах розміщують оголошення про обмеження продажу окремих товарів, оскільки ажіотаж навколо них створюють продавці, які скуповують товари великими партіями та перепродають їх, підсумував він.
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Таке повідомлення було опубліковано 28 серпня на офіційній сторінці АТБ у Facebook.
Як зазначено в тексті, окрім регулярних ударів російських окупантів, причиною запровадження такого обмеження стало зростання кількості випадків спекуляції — коли перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі в магазинах мережі для подальшого перепродажу.
«Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана насамперед безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найнебезпечніших прифронтових регіонах», — заявили представники АТБ.
У коментарі «Суспільному» представник мережі підтвердив, що в АТБ «немає дефіциту товарів». Водночас у магазинах розміщують оголошення про обмеження продажу окремих товарів, оскільки ажіотаж навколо них створюють продавці, які скуповують товари великими партіями та перепродають їх, підсумував він.
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