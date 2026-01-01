Федоров став радником міністра оборони Італії

Федоров став радником міністра оборони Італії
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він не переїжджатиме в Італію і лишиться в Україні.

Про це в коментарі Суспільному зазначили у пресслужбі Федорова.

Там додали, що основний фокус лишиться незмінним — працювати в Україні над проєктами, які посилюють українську оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

«Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу», — написав Федоров після початку міжнародної поїздки зі своєю командою.

Після відставки з посади міністра оборони Федоров отримав пропозицію від очільника італійського Міноборони. Сам Федоров тоді ніяк не коментував заяву голови італійського оборонного відомства.

23 липня Зеленський заявив, що запропонував ексголові Міноборони посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій та заявив, що «Михайло — в команді».

На це Федоров заявив, що не погоджується на жодну із запропонованих йому Зеленським посад у державному секторі, адже саме міністр оборони є однією із тих посад, що «реально визначають хід війни».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Федоров, радник, Міноборони Італії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В АТБ запровадили обмеження на кількість товарів, що продаються в одні руки
Сьогодні, 22:12
Сім шкіл і один дитсадок на Волині не мають укриттів: як організують навчання
Сьогодні, 21:41
Федоров став радником міністра оборони Італії
Сьогодні, 21:15
У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус до кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 20:38
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8