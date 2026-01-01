Федоров став радником міністра оборони Італії

Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він не переїжджатиме в Італію і лишиться в Україні.



Про це в коментарі



Там додали, що основний фокус лишиться незмінним — працювати в Україні над проєктами, які посилюють українську оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.



«Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу», — написав Федоров після початку міжнародної поїздки зі своєю командою.



Після відставки з посади міністра оборони Федоров отримав пропозицію від очільника італійського Міноборони. Сам Федоров тоді ніяк не коментував заяву голови італійського оборонного відомства.



23 липня Зеленський заявив, що запропонував ексголові Міноборони посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій та заявив, що «Михайло — в команді».



На це Федоров заявив, що не погоджується на жодну із запропонованих йому Зеленським посад у державному секторі, адже саме міністр оборони є однією із тих посад, що «реально визначають хід війни».

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