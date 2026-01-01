Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 29 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 29 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.



Область



Мінлива хмарність Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 29 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.Мінлива хмарність Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

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