Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 29 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 29 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 29 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 29 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Область

Мінлива хмарність Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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