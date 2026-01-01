Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 29 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 29 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 29 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
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Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 29 серпня
Сьогодні, 20:00