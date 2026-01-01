«Сімка» для українців: в Україні може з’явитися новий мобільний оператор
Сьогодні, 19:32
«Укртелеком» може вивести на український ринок нового мобільного оператора під брендом U Mobile.
Про підготовку запуску повідомила телекомунікаційна спільнота MZU. Водночас сама компанія поки офіційно не презентувала новий бренд.
На появу U Mobile та UT Mobile, зокрема, вказують заявки на реєстрацію відповідних торговельних марок.
Новий сервіс планують розвивати за моделлю MVNO – віртуального мобільного оператора. Це означає, що U Mobile не створюватиме власну мережу радіочастот, базових станцій та іншої мобільної інфраструктури. Для надання послуг оператор використовуватиме мережу іншої компанії на договірній основі.
Хто саме стане партнером U Mobile, наразі не повідомляється. Відповідно, поки немає і даних про майбутню зону покриття нового оператора.
За попередньою інформацією, мобільні пропозиції U Mobile матимуть назву «Сімка». На старті очікується щонайменше два тарифні варіанти.
Наразі «Укртелеком» не оголосив офіційної дати запуску U Mobile та не розкрив усіх умов майбутньої пропозиції.
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Про підготовку запуску повідомила телекомунікаційна спільнота MZU. Водночас сама компанія поки офіційно не презентувала новий бренд.
На появу U Mobile та UT Mobile, зокрема, вказують заявки на реєстрацію відповідних торговельних марок.
Новий сервіс планують розвивати за моделлю MVNO – віртуального мобільного оператора. Це означає, що U Mobile не створюватиме власну мережу радіочастот, базових станцій та іншої мобільної інфраструктури. Для надання послуг оператор використовуватиме мережу іншої компанії на договірній основі.
Хто саме стане партнером U Mobile, наразі не повідомляється. Відповідно, поки немає і даних про майбутню зону покриття нового оператора.
За попередньою інформацією, мобільні пропозиції U Mobile матимуть назву «Сімка». На старті очікується щонайменше два тарифні варіанти.
Наразі «Укртелеком» не оголосив офіційної дати запуску U Mobile та не розкрив усіх умов майбутньої пропозиції.
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«Сімка» для українців: в Україні може з’явитися новий мобільний оператор
Сьогодні, 19:32