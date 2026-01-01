У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус до кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 20:38
У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа». Його залучать, щоб пасажирам було зручніше дістатися до міського кладовища в Гаразджі у День пам’яті захисників України.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Додатковий транспорт працюватиме 29 серпня відповідно до розпорядження Луцького міського голови про заходи до Дня пам’яті захисників України.
Тролейбус рухатиметься за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа» у напрямку міського кладовища.
Для пасажирів також оприлюднили окремий графік руху додаткового тролейбуса на 29 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Додатковий транспорт працюватиме 29 серпня відповідно до розпорядження Луцького міського голови про заходи до Дня пам’яті захисників України.
Тролейбус рухатиметься за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа» у напрямку міського кладовища.
Для пасажирів також оприлюднили окремий графік руху додаткового тролейбуса на 29 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус до кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 20:38