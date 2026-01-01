У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус до кладовища в Гаразджі

У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус до кладовища в Гаразджі
У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа». Його залучать, щоб пасажирам було зручніше дістатися до міського кладовища в Гаразджі у День пам’яті захисників України.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Додатковий транспорт працюватиме 29 серпня відповідно до розпорядження Луцького міського голови про заходи до Дня пам’яті захисників України.

Тролейбус рухатиметься за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа» у напрямку міського кладовища.

Для пасажирів також оприлюднили окремий графік руху додаткового тролейбуса на 29 серпня.
У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус до кладовища в Гаразджі


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Теги: тролейбус, новий графік
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