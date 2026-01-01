У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус до кладовища в Гаразджі





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Додатковий транспорт працюватиме 29 серпня відповідно до розпорядження Луцького міського голови про заходи до Дня пам’яті захисників України.



Тролейбус рухатиметься за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа» у напрямку міського кладовища.



Для пасажирів також оприлюднили окремий графік руху додаткового тролейбуса на 29 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 29 серпня курсуватиме додатковий тролейбус за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа». Його залучать, щоб пасажирам було зручніше дістатися до міського кладовища в Гаразджі у День пам’яті захисників України.Про це повідомляє Луцька міська рада.Додатковий транспорт працюватиме 29 серпня відповідно до розпорядження Луцького міського голови про заходи до Дня пам’яті захисників України.Тролейбус рухатиметься за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа» у напрямку міського кладовища.Для пасажирів також оприлюднили окремий графік руху додаткового тролейбуса на 29 серпня.

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