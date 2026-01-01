СБУ уразила стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на аеродромі «Енгельс» у Росії

СБУ уразила стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на аеродромі «Енгельс» у Росії
Служба безпеки України заявила про ураження чергового стратегічного бомбардувальника Ту-95МС на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області Росії.

За даними СБУ, далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі.

Попередньо, окрім літака, на території військового об'єкта також уражено склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.

У СБУ зазначають, що це вже другий стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, уражений українською спецслужбою за останні місяці.

Під час попередньої атаки 17 липня інший Ту-95МС зазнав критичних пошкоджень — у нього, за даними СБУ, була повністю відірвана хвостова частина.

У спецслужбі наголошують, що ураження російської стратегічної авіації зменшує кількість літаків-носіїв ракет, які можуть використовуватися для ударів по Україні.

Водночас у СБУ підкреслили, що атака завдала Росії значних матеріальних втрат і продемонструвала вразливість навіть віддалених військових об'єктів.

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