СБУ уразила стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на аеродромі «Енгельс» у Росії

Служба безпеки України заявила про ураження чергового стратегічного бомбардувальника Ту-95МС на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області Росії.За даними СБУ, далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі.Попередньо, окрім літака, на території військового об'єкта також уражено склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.У СБУ зазначають, що це вже другий стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, уражений українською спецслужбою за останні місяці.Під час попередньої атаки 17 липня інший Ту-95МС зазнав критичних пошкоджень — у нього, за даними СБУ, була повністю відірвана хвостова частина.У спецслужбі наголошують, що ураження російської стратегічної авіації зменшує кількість літаків-носіїв ракет, які можуть використовуватися для ударів по Україні.Водночас у СБУ підкреслили, що атака завдала Росії значних матеріальних втрат і продемонструвала вразливість навіть віддалених військових об'єктів.