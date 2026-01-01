Без лінійок 1 вересня? Освітня омбудсменка закликала школи відмовитися від масових заходів

Освітня омбудсменказакликала відмовитися від святкових лінійок та інших масових урочистостей у школах на 1 вересня.Про це Лещик написала на своїй сторінці у Facebook.За її словами, через російські обстріли скупчення людей є небезпечними. Посадовиця наголосила, що кращий пріоритет — зберегти життя та здоров’я школярів, батьків і педагогів.«Масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу “Повітряна тривога” забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно», — пояснила омбудсменка.Замість лінійок Лещик радить зосередити увагу на проведенні інструктажів із безпеки, перевірці укриттів у закладах та наданні психологічної підтримки дітям.«Безпека дитини — це спільна відповідальність. Зробімо так, щоб 1 вересня запам’яталося учням та батькам безпекою, турботою, спокоєм та впевненістю у власному захисті», — додала Лещик.Напередодні «РБК-Україна» писало, що, зокрема, у Києві кожна школа самостійно вирішує, чи проводити лінійку 1 вересня. Районні адміністрації не визначають, як відбуватиметься День знань, оскільки, згідно із законом, кожен заклад має автономію в розв'язанні цього питання.