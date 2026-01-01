У Луцьку масово сохнуть каштани: що відбувається з деревами

Оксана Лисак.



У Луцьку росте близько чотирьох тисяч каштанів. За словами Оксани Лисак, дерева свого часу активно висаджували в місті, зокрема через їхню здатність очищати повітря.



Нині основною причиною передчасного всихання листя фахівці називають каштанову мінуючу міль — Cameraria ohridella. Шкідник уражає листя дерев, через що воно раніше часу жовтіє та опадає.



«З того часу, як в Україні прийшла така хвороба каштанів, пов'язана зі шкідником — каштановою мінуючою міллю. Ми можемо бачити тут на листках міні-ходи, які прогризані личинками молі, які виїдають живу частину листка. І це сприяє ранньому засиханню листка», — пояснила Оксана Лисак.



За її словами, шкідник потрапив в Україну з автотранспортом. Волинь через своє розташування та близькість до кордону однією з перших зазнала його впливу.



Втім, цього року стан каштанів погіршила й аномальна спека. Біологиня, завідувачка кафедри зоології Волинського національного університету Катерина Сухомлін зазначає: частина листя має не лише характерні сліди від молі, а й опіки від високих температур.



«Цьогорічна спека наклалась на оці обгорілі, покручені листки. Це не зовсім гіркокаштанова міль, це ще і ураження від спеки. Тобто опіки дерева від спеки», — сказала біологиня.



Раніше, за її словами, каштани могли зберігати зелене листя до листопада. Цього року воно почало жовтіти ще після цвітіння — наприкінці травня.



Як можна допомогти каштанам



Один зі способів зменшити поширення каштанової мінуючої молі — регулярно збирати опале листя. Саме в ньому шкідник зимує у стадії лялечки.



«Оскільки міль зимує в лялечці, в листку, в опалому листі, то треба збирати листя. Листя каштанів починає опадати впродовж всього вегетаційного сезону, і тому збирання отакого листя може дати гарний ефект», — пояснила Катерина Сухомлін.



Зібране листя, за її словами, варто глибоко закопувати, щоб міль, яка вилупиться, не змогла вибратися назовні.



Каштанова мінуюча міль в Україні вперше з'явилася у 2002 році — зараження почалося із Закарпаття, а згодом шкідник поширився й на Волинь. Ураження окремих дерев може становити від 30 до 100%.



У Луцьку вже намагалися боротися зі шкідником за допомогою вакцинації дерев. У 2006 році в межах програми польських партнерів вакцинували 30 каштанів на вулицях Набережній та Володимирській. За словами Оксани Лисак, два роки дерева залишалися стійкими до ураження, однак на третій рік міль знову з'явилася.



«На жаль, у світі не знайдено якогось дієвого засобу, і навіть вакцинація не дає остаточного результату. Це дуже дороговартісно — вартість однієї вакцини порядка 50 євро», — розповіла начальниця відділу екології.



За її словами, для ефективного захисту потрібно було б вакцинувати всі каштани. Нині у Луцьку також розглядають можливість поступово замінювати дерева на м'ясо-червоний каштан, який є стійкішим до ураження мінуючою міллю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У різних районах Луцька наприкінці серпня почало масово жовтіти та всихати листя на каштанах. Для цієї пори року це не є нормою, розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міської радиУ Луцьку росте близько чотирьох тисяч каштанів. За словами Оксани Лисак, дерева свого часу активно висаджували в місті, зокрема через їхню здатність очищати повітря.Нині основною причиною передчасного всихання листя фахівці називають каштанову мінуючу міль — Cameraria ohridella. Шкідник уражає листя дерев, через що воно раніше часу жовтіє та опадає.«З того часу, як в Україні прийшла така хвороба каштанів, пов'язана зі шкідником — каштановою мінуючою міллю. Ми можемо бачити тут на листках міні-ходи, які прогризані личинками молі, які виїдають живу частину листка. І це сприяє ранньому засиханню листка», — пояснила Оксана Лисак.За її словами, шкідник потрапив в Україну з автотранспортом. Волинь через своє розташування та близькість до кордону однією з перших зазнала його впливу.Втім, цього року стан каштанів погіршила й аномальна спека. Біологиня, завідувачка кафедри зоології Волинського національного університетузазначає: частина листя має не лише характерні сліди від молі, а й опіки від високих температур.«Цьогорічна спека наклалась на оці обгорілі, покручені листки. Це не зовсім гіркокаштанова міль, це ще і ураження від спеки. Тобто опіки дерева від спеки», — сказала біологиня.Раніше, за її словами, каштани могли зберігати зелене листя до листопада. Цього року воно почало жовтіти ще після цвітіння — наприкінці травня.Один зі способів зменшити поширення каштанової мінуючої молі — регулярно збирати опале листя. Саме в ньому шкідник зимує у стадії лялечки.«Оскільки міль зимує в лялечці, в листку, в опалому листі, то треба збирати листя. Листя каштанів починає опадати впродовж всього вегетаційного сезону, і тому збирання отакого листя може дати гарний ефект», — пояснила Катерина Сухомлін.Зібране листя, за її словами, варто глибоко закопувати, щоб міль, яка вилупиться, не змогла вибратися назовні.Каштанова мінуюча міль в Україні вперше з'явилася у 2002 році — зараження почалося із Закарпаття, а згодом шкідник поширився й на Волинь. Ураження окремих дерев може становити від 30 до 100%.У Луцьку вже намагалися боротися зі шкідником за допомогою вакцинації дерев. У 2006 році в межах програми польських партнерів вакцинували 30 каштанів на вулицях Набережній та Володимирській. За словами Оксани Лисак, два роки дерева залишалися стійкими до ураження, однак на третій рік міль знову з'явилася.«На жаль, у світі не знайдено якогось дієвого засобу, і навіть вакцинація не дає остаточного результату. Це дуже дороговартісно — вартість однієї вакцини порядка 50 євро», — розповіла начальниця відділу екології.За її словами, для ефективного захисту потрібно було б вакцинувати всі каштани. Нині у Луцьку також розглядають можливість поступово замінювати дерева на м'ясо-червоний каштан, який є стійкішим до ураження мінуючою міллю.

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