У Луцьку стало на одну Happy Bakery більше: адреса нової локації та графік роботи
Сьогодні, 17:22
У Луцьку відкрилася нова локація Happy Bakery. Вона запрацювала 27 серпня у житловому комплексі «Атлант» на вул. Рівненській, 25Р.
Це новий район для Happy Bakery у Луцьку. Формат закладу компактний: сюди можна зайти за свіжим хлібом на заквасці, взяти каву та десерт із собою або залишитися. Локація pet-friendly, тож сюди можна приходити разом із домашніми улюбленцями.
У Happy Bakery кажуть, що нову локацію відкрили передусім для зручності мешканців цієї частини міста, аби за свіжй хліб був поруч. Локація розташована у житловому комплексі та має зручний під’їзд для автомобілів.
«Для нас важливо бути ближче до наших гостей у різних районах Луцька. Хочеться, щоб свіжий хліб можна було просто забрати дорогою додому чи взяти до сніданку, а за кавою та десертом зайти неподалік від дому. На Рівненській нас раніше не було, тож тепер Happy став ще одним добрим сусідом і для цього району», — ділиться засновниця Happy Bakery Юлія Грицюк.
Хліб на заквасці залишається одним із головних продуктів Happy Bakery. Його випікають без додавання промислових дріжджів, завдяки чому він має виразний смак, ароматну скоринку та довше зберігає свіжість. Такий хліб можна придбати не лише на на Рівненській, а й в інших локаціях мережі.
Нова Happy Bakery працює щодня з 8:00 до 20:00 год
Адреса: вул. Рівненська, 25Р, ЖК «Атлант»
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Це новий район для Happy Bakery у Луцьку. Формат закладу компактний: сюди можна зайти за свіжим хлібом на заквасці, взяти каву та десерт із собою або залишитися. Локація pet-friendly, тож сюди можна приходити разом із домашніми улюбленцями.
У Happy Bakery кажуть, що нову локацію відкрили передусім для зручності мешканців цієї частини міста, аби за свіжй хліб був поруч. Локація розташована у житловому комплексі та має зручний під’їзд для автомобілів.
«Для нас важливо бути ближче до наших гостей у різних районах Луцька. Хочеться, щоб свіжий хліб можна було просто забрати дорогою додому чи взяти до сніданку, а за кавою та десертом зайти неподалік від дому. На Рівненській нас раніше не було, тож тепер Happy став ще одним добрим сусідом і для цього району», — ділиться засновниця Happy Bakery Юлія Грицюк.
Хліб на заквасці залишається одним із головних продуктів Happy Bakery. Його випікають без додавання промислових дріжджів, завдяки чому він має виразний смак, ароматну скоринку та довше зберігає свіжість. Такий хліб можна придбати не лише на на Рівненській, а й в інших локаціях мережі.
Нова Happy Bakery працює щодня з 8:00 до 20:00 год
Адреса: вул. Рівненська, 25Р, ЖК «Атлант»
Стежити за новинами Happy Bakery у Луцьку можна в Instagram
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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